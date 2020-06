Grönfingers in Rostock: Palmen für das Urlaubsfeeling zu Hause

Rostock

Dass in der Urlaubssaison 2020 einiges anders ist, zeigt sich im Rostocker Gartencenter Grönfingers. „Die Leute können dieses Jahr nicht wegfahren und holen sich stattdessen den Urlaub ins Haus“, sagt Geschäftsführer Thomas Heinemann. Dementsprechend seien mediterrane und exotische Gewächse wie Palmen, Oleander oder Zitrusbäume derzeit sehr beliebt. „Palmen waren zuletzt ausverkauft, sodass wir sie kistenweise nachordern mussten.“

Auch Gartenmöbel und Grills würden jetzt gerne gekauft, Heinemann. „Es läuft gut, wir sind zufrieden mit den Umsätzen. Allerdings müssen wir auch einiges aufholen, weil ein ganzer Monat ausgefallen ist.“ Gefragt seien auch Gemüsejungpflanzen und Saatgut. „Man merkt, dass sich die Menschen immer mehr selbst versorgen wollen.“ Dieser Trend sei schon vor der Pandemie zu beobachten gewesen, habe sich aber inzwischen verstärkt.

Café bei Grönfingers jetzt leerer

Was an Pflanzen während der Corona-bedingten Schließung nicht verkauft wurde, hat der Gartenmarkt verschenkt. „Die Frühblüher gingen an die Siedlungen in der Nachbarschaft und die blühenden Zimmerpflanzen an Altersheime“, berichtet Heinemann. So musste immerhin praktisch nichts vernichtet werden.

Die Kunden verhielten sich angesichts der weiter geltenden Corona-Schutzbestimmungen sehr diszipliniert und würden auch mit Maske entspannt einkaufen. Allerdings falle es manchen doch ein wenig schwerer, durch den Maskenstoff zu atmen. Daher ist wohl das Café bei Grönfingers jetzt leerer als sonst, glaubt Heinemann.

Pflanzen als Andenken

Jetzt nach Pfingsten sei die Saison normalerweise weitgehend beendet. Weil jedoch viele Menschen wegen Corona zu Hause bleiben, „erwarten wir, dass es auf einem guten Niveau weiterläuft“, so der Geschäftsführer. „Aber irgendwann ist jeder Garten voll.“

Zumindest bei den Einheimischen, denn Heinemann hofft auch oder vielleicht sogar gerade in diesem Jahr auf eine ganz besondere Klientel: „Viele Urlauber kommen an ihrem Heimreisetag vorher noch mal zu uns und kaufen sich ein grünes Andenken, weil wir so ein großes Angebot an außergewöhnlichen Pflanzen haben.“

Von Axel Büssem