Größer als gedacht: Das plant der Versandriese Amazon in Dummerstorf

Dass sich der Onlineversand-Riese Amazon im Gewerbepark „Ostsee“ in Dummerstorf (Landkreis Rostock) ansiedeln möchte, ist bekannt. Auf fünf Hektar sollte ein Paketverteilungszentrum für die sogenannte „letzte Meile“ entstehen. Doch nun plant Amazon Größeres. „Der Umfang des Projektes hat sich deutlich erweitert“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann.

Etwa 20 Hektar Gewerbefläche würden benötigt. Der weltweit agierende Onlineversandhändler wolle hier wohl „ein Zentrallager“ einrichten, deutet Wiechmann an. Die nötige Gewerbefläche müsse die Gemeinde nun vom Land kaufen und nach allen planerisch notwendigen Voraussetzungen erschließen.

Rede von bis zu 2000 Beschäftigten in Dummerstorf

Was genau Amazon auf dem Platz hinter dem Norma-Logistikzentrum vorhat, dazu kann Wiechmann nichts sagen. Von einem Zentrallager sei die Rede mit bis zu 2000 Beschäftigten in Spitzenzeiten. Dies spricht für die Errichtung eines weiteren Logistikzentrums, von denen Amazon bislang bundesweit 13 betreibt.

Die Nächstgelegenen befinden sich in Brieselang bei Berlin und in Winsen (Luhe) bei Hamburg. Letzteres wurde erst Weihnachten 2017 eröffnet und beschäftigt 2000 Mitarbeiter. Täglich verlässt eine sechsstellige Zahl von Paketen dieses Lager.

Jeden Tag warten auf Kaufantrag von Amazon

Ende Januar 2020 hat Amazon mitgeteilt, in diesem Jahr zwei neue Logistikzentren zu eröffnen – in Oelde, Nordrhein-Westfalen, und in Sülzetal, Sachsen-Anhalt. „Mit der Eröffnung dieser zwei Logistikzentren erhöhen sich Amazons Investitionen in Deutschland von über 22 Milliarden Euro im letzten Jahrzehnt um mehr als 100 Millionen Euro“, heißt es in einer Pressemitteilung des amerikanischen Konzerns. Zum Standort Dummerstorf gebe es keine Ankündigung.

„Ich warte jeden Tag auf einen Kaufantrag von Amazon“, sagt Wiechmann. Bis zum Sommer wolle die Gemeinde auf der Gewerbefläche Baurecht schaffen. Bis zum Frühjahr 2021 sollen dann auch alle baurechtlichen Voraussetzungen für eine Anbindung der Gewerbefläche an die Landesstraße 191 in Richtung Kavelstorf/A 19 umgesetzt sein. „Eine Umgehung der Ortslage Dummerstorf, etwa 300 bis 400 Meter von der Straße entfernt, die über einen Kreisel in Höhe Parkweg wieder auf die L 191 führt“, erklärt der Bürgermeister.

Umgehungsstraße und neue Autobahnauffahrten

Ein weiteres Logistikunternehmen neben Norma bringe mehr Verkehr auf die Straßen. In Vorbereitung des Gewerbegebietes habe es umfangreiche Verkehrsuntersuchungen gegeben, so Wiechmann. „Wir wollen die Belastungen natürlich möglichst gering halten.“ Die Anbindung an die A 20 müsse wahrscheinlich mit einer weiteren Spur ertüchtigt werden. Auch eine bisher abgelehnte Aufweitung der Auffahrten auf die A 19 „ist zumindest wieder ins Blickfeld geraten“, wie Wiechmann es formuliert. „Da wird sich nur was ändern, wenn die Bedarfe da sind.“

Schon 2011 wurde in Dummerstorf in Abstimmung mit der Regionalplanung Mecklenburg-Vorpommern und mit Kabinettsbeschluss ein Vorranggebiet für Gewerbe ausgewiesen. „Insgesamt 125 Hektar, alles Landesflächen“, erläutert Wiechmann, „die bei Bedarf für Gewerbe erschlossen werden könnten.“ Ein Flächennutzungsplan wurde für den ersten Abschnitt auf den Weg gebracht.

Für die Ansiedlungen von Norma, Aral und McDonalds seien 17 Hektar Fläche beansprucht worden. „Für die Weiterentwicklung haben wir 2019 noch mal 17 Hektar vom Land gekauft und erwerben nun weitere 18 Hektar, auch für die Straßen und Wege“, sagt Wiechmann. Blieben noch immer rund 70 Hektar Vorrangfläche für die Ansiedlung von Gewerbe. „Die Nachfrage ist da, ein weiterer Logistiker steht auf der Matte“, informiert der Bürgermeister.

Wohnraum schaffen – Herausforderung für Region

Die Nähe zu den Autobahnen wie auch zum Seehafen machten den Standort besonders attraktiv. Aber auch das Angebot von Arbeitskräften, meint Wiechmann, „die sind in Industriestandorten in NRW kaum noch zu finden“. Wenn Amazon nun mit bis zu 2000 Mitarbeitern zum größten Arbeitgeber der Region werde, stünden die Gemeinde und die ganze Region vor großen Herausforderungen. „Die Menschen brauchen Wohnraum“, betont Wiechmann.

Mit großem Unverständnis beobachte er, dass Regionalplanung, Landesbehörden und die Hansestadt Rostock hier jahrelang nicht reagiert hätten. „Wenn ich Großgewerbegebiete ausweise, muss ich auch die Menschen im Blick haben, die dort arbeiten und hier leben wollen.“ Wenn alte Planungen nicht mehr aufgingen, „müssen wir neu in die Glaskugel gucken“. Für die Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums sehe er die ganze Region in der Verantwortung.

Gemeinde will Millionen in neue Schule und Kita stecken

Doch auch in Kindereinrichtungen müssten ausreichend Plätze vorgehalten werden. „In den nächsten drei, vier Jahren wird die Gemeinde 12 bis 13 Millionen Euro in neue Schulen und Kitas stecken müssen“, beschreibt der Bürgermeister eine Herausforderung für die nächsten Jahre.

Auch die Gewerbegebiete in Kavelstorf seien gut gefragt. Dort werde sich der Pferdesporthändler Krämer ansiedeln. „Außerdem soll ein Autorasthof mit 80 Betten entstehen und ein Kaffeeröster hat die Absicht, einen Hektar Gewerbefläche zu kaufen“, teilt Wiechmann mit.

