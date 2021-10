Rostock

Musik von den Rolling Stones, Deep Purple, AC/DC, Bruce Springsteen, Led Zeppelin und weiteren Stars: In der Moya Kulturbühne in Rostock laufen die Vorbereitungen für die Fortsetzung der Konzerte „rocktails – greatest music on tour“. Wie bereits im vergangenen Jahr haben sich vier Bands aus Mecklenburg-Vorpommern zusammengetan, um an beiden Abenden gemeinsam die größten Hits der Rock-Legenden auf die Bühne zu bringen.

Zu ihnen gehören neben „Five men on the rocks“ auch „Bad Penny“, „Jackbeat“ und Max Zeug. „Wir sind das größte Rockereignis in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern“, betont Veranstalter Torsten Sitte von der Hanseatischen Eventagentur. „Wir werden an beiden Tagen inhaltlich verschiedene Konzerte bieten. Natürlich wird auch vieles gleich sein, wir werden aber einiges austauschen.“

Kultur muss leben

Leere Konzertlocations, keine Auftritte, keine Gage, keine Eintrittsgelder: Die Kulturbranche ist von der Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Im Oktober 2020 war aus der Not heraus das Konzept der Konzertreihe entstanden. Unter dem Motto „Kultur muss leben“ haben sich die Bands zusammengetan und die Shows auf die Beine gestellt.

Das Programm unterscheidet sich an den Tagen. So wird am 29. Oktober Musik von Pink Floyd, The Kinks, Bruce Springsteen, AC/DC, Deep Purple und den Rolling Stones gespielt. Am 30. Oktober sind Cover von Neil Young, The Beatles, Bruce Springsteen, AC/DC, Led Zeppelin und Rolling Stones zu hören.

„Das war ein voller Erfolg. Die Leute waren begeistert“, sagt Thomas Lehner (Five Men on the rocks). „So ein Projekt schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Da gibt es sehr viel zu organisieren, der Aufwand, bis zu 14 Musiker gleichzeitig auf die Bühne zu holen, ist doch gigantisch. Da sollte das keine Eintagsfliege bleiben und es eine Fortsetzung geben. Der Bedarf ist ja auch da.“

Das sind die Corona-Regeln

Der Vorverkauf gibt den Musikern recht – an beiden Abenden können jeweils 304 Zuschauer in die Kulturbühne – rund 70 Prozent der Tickets seien bereits verkauft. „Wir würden natürlich gern mehr machen, aber wir halten uns natürlich an die Vorgaben“, so Torsten Sitte. Der Traum, in der Zukunft eine größere Show in dieser Besetzung auf die Beine zu stellen, sei nach wie vor da. „Das haben sich die Jungs verdient nach der harten Arbeit.“

Mehr Zuschauer wären bereits jetzt möglich gewesen – wenn die Verantwortlichen sich für ein 2G-Modell entschieden hätte, also den Zutritt nur geimpften und genesenen Besuchern zu gewähren. „Da gab es Diskussionen, aber so was ist eine schwierige Entscheidung. Wir wollen niemanden ausgrenzen und haben uns gemeinsam für 3G entschieden, auch wenn 2G wirtschaftlicher wäre.“

Eigene Parts und gemeinsame Show

Drei Stunden wird eine Show jeweils dauern. Das Konzert unterteilt sich in separate Blöcke mit Songs von Led Zeppelin, The Beatles, Bruce Springsteen, AC/DC, den Rolling Stones und Neil Young. Eine Session, bei der alle Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen, ist als spektakuläres Finale geplant. „Das ist ein großes Erlebnis. Für das Publikum, aber auch für uns“, so Lehner.

Bei den Auftritten der einzelnen Gruppen werden zudem immer Mitglieder der anderen Bands auf der Bühne stehen. „Wir mischen alles bunt durch. Da entstehen interessante Konstellationen, die viel spannender sind als würde jede Band alleine spielen“, so der Bassist.

Band-Kollege Johannes Pistor stimmt zu. „Wir kennen uns seit vielen Jahren, arbeiten oft zusammen“, sagt der Gitarrist. Konkurrenz gebe es nicht. Das bestätigen auch Christian Jack Hänsel (Jackbeat) und Max Zeug. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei und das Publikum merkt, dass wir viel Spaß auf der Bühne haben.“

Release-Show für Live-CD

Auch Ola Van Sander (Bad Penny) freut sich auf den gemeinsamen Abend. Sein persönlicher Lieblings-Hit „D’yer Maker“ von Led Zeppelin wird an diesem Abend live performt. „Led Zeppelin haben den nie live gespielt“, erzählt er.

Die Konzertabende „rocktails – greatest music on tour“ sind zudem die Release-Party der gleichnamigen Live-CD. „Wir haben im vergangenen Jahr beide Konzerte mitgeschnitten und nun eine Doppel-CD herausgebracht. Die Besucher können sich, wenn sie nach Hause gehen, gleich etwas Bleibendes mitnehmen“, so Van Sander. „Man hört die gute Gemeinschaft der Musiker.“

Von Katharina Ahlers