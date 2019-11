Größtes Buch der Welt zum Rostocker Uni-Geburtstag

Rostock-Stadtmitte

Das war noch mal ein ganz großes Highlight zum 600. Uni-Geburtstag: In der Universitätskirche wurde gestern das größte Buch der Welt vorgestellt – seiner Art. Denn der Verlag Redieck & Schade hatte mit seinem „Rostocker Schreibmarathon“ zu einem Kniff gegriffen: Das aufgeschlagen 1,80 mal 2,40 Meter große Buch wurde ausschließlich von Rostocker Kindern und Jugendlichen gestaltet – und in dieser Autoren-Altersgruppe gab es bislang nichts Größeres.

Für das Weltrekord-Projekt waren 40 000 Arbeitsblätter an 800 Schulklassen an 60 Schulen der Hansestadt verteilt worden. Die neun bis 18 Jahre alten Schüler sollten schreiben oder malen, wie sie sich die Uni vorstellen – sei es, was ein Rektor so zu tun hat, was der Karzer war und was man in einer Mensa macht. 1170 Texte und Bilder gingen anschließend beim Verlag ein. 40 Abbildungen und 57 Aufsätze schafften es ins Riesenbuch. „Wir waren überrascht, wie gut sich die Kinder mit der Uni auskennen“, sagte Matthias Redieck. „Bei den älteren Schülern konnten wir feststellen, dass sie sich schon dafür interessieren, was sie dort einmal studieren können.“

Unverfälschter Kindermund

Alle Texte blieben komplett unkorrigiert, um den Kindermund, der angeblich Wahrheit kundtut, nicht zu verfälschen, erklärt Redieck. Darunter waren sehr vernünftige Ansichten, wie der Vorschlag eines Siebtklässlers: „Der Rektor sollte täglich durch die ganze Uni laufen und sich anschauen, wie alles aussieht“. Teilweise lagen die Kinder aber auch charmant daneben, etwa bei der Rolle des Karzers, also der Uni-Arrestzelle: „In den Karzer kamen die Studenten, die den Mädchen die Schlüppis geklaut haben“, wie ein Viertklässler zu wissen meinte. Zu dem berühmten ausgestopften Rostocker Pfeilstorch, der mit einem Pfeil durch den Hals aus dem afrikanischen Winterquartier zurückgekommen und dann 1822 auf Schloss Bothmer erlegt worden war, schrieb ein Achtklässler mitfühlend: „Der Pfeilstorch hat überlebt – bis er ausgestopft wurde. Armer Vogel!“

Im Vorwort setzt sich Lisa Walter, die zu diesem Zeitpunkt noch Schülerin in Graal-Müritz war, mit dem Motto der Uni „Traditio et Innovatio“ auseinander. Heute studiert Lisa selbst an der Uni Rostock Geschichte und Germanistik auf Lehramt – und ist begeistert: „Das Studium ist super. Das war die richtige Wahl. In der Schule wurde uns alles vorgegeben, jetzt muss ich mich für alles selbst motivieren. Das ist eine Herausforderung und es macht Spaß“, so die 18-Jährige.

Wie im Mittelalter hergestellt

Das Riesenbuch wurde fast wie im Mittelalter nahezu in kompletter Handarbeit hergestellt. Nicht so sehr aus nostalgischen Gründen, sondern weil es schlicht keine so großen Maschinen gebe, sagte Redieck. „Jede einzelne Seite wurde von Hand eingenäht.“ Mit 50 Seiten erfüllt es genau die Mindestvorgabe der Unesco für ein Buch.

Bis Ende November soll der fast 70 Kilo schwere Schinken nun in der Unikirche liegen und danach, so hofft Redieck, in der Uni-Bibliothek neben dem bisher größten Rostocker Buch, dem Rostocker Großen Atlas von 1664, seinen Platz finden. Bilder und Texte, die es nicht hineingeschafft haben, wurden in einem Begleitband abgedruckt, der gratis an die Rostocker verteilt werden soll.

Tolle Bilder, tolle Momente

Die Buchvorstellung war der Höhepunkt einer Festveranstaltung unter dem Motto „Fest gemacht – Danke Rostock für 800 600“, in der die Organisatoren und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schon einmal Bilanz des Doppeljubiläums mit 800. Stadt- und 600. Uni-Geburtstag zogen. „Das war ein Riesenaufwand – tolle Bilder, tolle Momente“, fasste Madsen die insgesamt 289 Veranstaltungen 2018 und 2019 zusammen.

Bei der letzten Sitzung des Festkomitees hätten alle Mitglieder ihre ganz persönlichen Höhepunkte aus dieser Zeit genannt. „Mein Highlight war der Streichholzschachtelmarathon. So viele Rostocker haben in ihren Wohnzimmern kleine Häuser gebastelt und am Ende haben wir gemeinsam den Weltrekord geschafft“, so Madsen. Bei dem Rekord am 4. Juli 2018 hatten die Rostocker eine fast 1500 Meter lange Reihe aus 45 327 Häuschen aufgestellt, die sie aus Streichholzschachteln gebastelt hatten.

Künstler Feliks Büttner hatte bei der Komitee-Sitzung laut Madsen auf die Frage, was er bei den Jubiläen anders gemacht hätte, geantwortet: „Alles – weil ich immer alles anders mache.“ Dem OB gefiel das. „Das zeichnet unsere Stadt aus: Jeder steht für etwas anderes.“

