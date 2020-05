Groß Bölkow: Autofahrer prallt gegen Baum

Groß Bölkow

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in der Nähe von Groß Bölkow ( Landkreis Rostock) gekommen. Ein 32-jähriger Mann verlor mit seinem Wagen auf einer Landstraße die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 12.15 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige zusammen mit einer jungen Frau als Beifahrerin unterwegs und fuhr auf einer Landstraße in Richtung Groß Bölkow.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Aus noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrer nach einer scharfen Linkskurve die Gewalt über den Audi, kam ins Schleudern und stieß auf der linken Straßenseite mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Kurz nach dem Unglück kamen ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 34“ zum Einsatz.

Fahrer leicht verletzt

Der 32-Jährige konnte mit leichten Verletzungen aus dem Fahrerraum befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Die Frau auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt. Sie kam mit dem Schrecken davon. Die Landstraße blieb kurzzeitig voll gesperrt. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache.

