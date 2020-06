Sanitz

Sörn Puchmüller aus Groß Freienholz bei Sanitz ist stinksauer. Der Betreiber der Sanitzer Jagdschule bekommt von der Deutschen Telekom ein Schreiben, in dem seine Kündigung für seinen ISDN-Anschluss bestätigt wird. „Aber ich habe den Anschluss gar nicht gekündigt“, sagt der 51-Jährige. Am 30. Juni soll Schluss sein mit dem bisher genutzten Anschluss und den drei dazugehörigen Telefonnummern, die er für sein Gewerbe benötigt. Der Grund: Die Telekom will auf sogenannte IP-Technik umstellen.

Betroffen von der Kündigung sind insgesamt sechs Haushalte in dem kleinen Ortsteil. „ISDN ist veraltet, das weiß ich, aber das, was die Telekom will, ist ein Rückschritt und dafür soll ich auch noch mehr bezahlen“, sagt Puchmüller. Derzeit zahle er schon um die 90 Euro im Monat.

Drei Wochen keine Festnetz- und Handyverbindung

„Die Verbindung ist schlecht und im Mai bis Anfang Juni waren wir drei Wochen lang ohne Festnetzanschluss und Handy“, sagt der Geschäftsmann wütend. Generell sei die Leitung und somit die Gesprächsqualität in einem katastrophalen Zustand. Deshalb will die Telekom modernisieren.

„Das IP-Netz ist das Netz der Zukunft, denn es ist die Basis für einen Vectoring- oder Glasfaseranschluss. Ein sicherer Betrieb der alten ISDN-Plattform ist in der Zukunft nicht mehr möglich“, erklärt Telekom-Sprecher Christian Schwolow. 95 Prozent der insgesamt 24 Millionen Kunden seien bereits umgestellt.

„Wir informieren unsere Kunden mehrere Monate vor der IP-Umstellung über das Erfordernis, dass ein neuer Vertrag geschlossen werden muss. Die bestehenden Verträge sind noch auf die bisherige Technik abgestimmt und können deshalb nicht mehr fortgesetzt werden“, sagt Schwolow. Bereits im November 2018 und im Januar 2019 habe Puchmüller dazu ein Schreiben von der Telekom erhalten.

Mehr als 40 000 Euro Umsatzverlust

Puchmöller möchte aber weiterhin drei Telefonnummern und auch einen Zugang zum Internet. Als Selbstständiger ist er auf eine verlässliche Technik angewiesen. Denn seine Kunden melden sich für den Jagdschein entweder übers Internet oder telefonisch bei ihm an. Bereits im vergangenen Jahr fiel sein Anschluss insgesamt neun Wochen aus. „Ich hatte dadurch einen Umsatzverlust von mehr als 41 000 Euro“, sagt der Revierförster. 2300 Euro kostet ein Lehrgang bei ihm. Durch die Störung fehlten im Vergleich zum Vorjahr etwa 18 Jagdschüler.

„Das ist existenzbedrohend. Wenn ich keine Rücklagen gebildet hätte, wäre hier schon Feierabend“, sagt Puchmöller energisch. Mehr als 20 Jahre gibt es die Jagdschule in Sanitz bereits. Das soll auch so bleiben.

Bundestagsabgeordneter wendet sich an Telekom

Weil er von der Telekom bisher keine Antworten auf seine Fragen bekommen hat, wandte sich Puchmöller an den Kreistags- und Bundestagsabgeordneten Peter Stein ( CDU). Dieser richtete sich ebenfalls an das Telekommunikationsunternehmen, mit der dringenden Bitte, die Versorgung der Region mit einem Telefonanschluss sicherzustellen. Außerdem forderte er die Telekom auf, die derzeitigen Anschlüsse bis mindestens Mitte 2021 aufrechtzuerhalten.

Stein räumte aber auch ein, dass der notwendige Breitbandausbau derzeit nicht umgesetzt werden kann. Als Gründe nennt er: formelle Vorgaben und Voraussetzungen und enge personelle Ressourcen im Baugewerbe. Und auch der alternative Bau von Sendemasten aus einem Sonderprogramm der Landesregierung könne kurzfristig nicht ermöglicht werden.

Puchmöller ärgert, dass die Telekom auf seine Briefe nicht reagiert: „Ich möchte einen Fahrplan, wie es hier weitergehen soll. Die können doch nicht einen ganzen Ort lahmlegen.“ Sechs Haushalte sind in Groß Freienholz von der Umstellung betroffen.

Dörfer profitieren nicht von neuer Technik

„Leider können wir bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden aus technischen Gründen nach dem Wechsel auf die IP-Plattform nicht dieselbe Leistung anbieten wie vorher“, sagt Schwolow. Die Begründung: Die am Anschluss vorhandene Bandbreite sei zu gering, um über die IP-Technik gleichzeitig einen Telefon- und Internetanschluss anzubieten. Dies betrifft insbesondere Anschlüsse, die sehr weit außerhalb von bebauten Ortschaften liegen und somit auch mehrere Kilometer vom nächsten Verteilerkasten entfernt sind.

Puchmöller kann das nicht verstehen: „Wir reden hier über maximal einen Kilometer Leitung. Das würde doch gehen. Aber muss man eben auch wollen.“ Deshalb hat sich der Geschäftsmann aus Groß Freienholz nun an die Schlichtungsstelle für Verbraucher der Bundesnetzagentur gewandt. Die Telekom räumt ein: „Eine erneute – letztmalige Verschiebung des Kündigungstermins prüfen wir.“

Von Stefanie Adomeit