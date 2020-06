Groß-Klein: Autofahrer kracht gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Rostock Groß-Klein

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Groß-Klein schwer verunglückt. Der junge Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Opel Astra in der Straße „Am Laakkanal“ unterwegs, als dieser in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor, in ein Gebüsch raste und anschließend mit voller Wucht gegen einen Baum prallte.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Autofahrer schwer verletzt. Augenzeugen und Passanten befreiten ihn aus seinem Wrack und informierten die Rettungskräfte. Diese eilten kurz darauf mit einem Großaufgebot in den Stadtteil. Mehrere Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Verunglückten, welcher im Anschluss in die Südstadtklinik gebracht wurde.

Polizei untersucht genaue Unfallursache

Die Verletzungen seien schwer, Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Möglicherweise verlor der Fahrer aufgrund zu schneller Geschwindigkeit bei nassen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Einsatzkräfte der Feuerwehr schafften mittels aufwendiger Technik Zugang zum verkeilten Fahrzeugwrack.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen blieb die Hauptstraße voll gesperrt.

Von Benjamin Vormeyer