Groß Kleiner Grundschüler bekommen Hort-Container

Groß Klein

In der Grundschule am Talkerring in Groß Klein heißt es derzeit dicht zusammenrücken: Schule und Hort teilen sich hier die Räume. Doch die Doppelnutzung ist ausgereizt und für Schüler genauso wie für Pädagogen kaum noch tragbar. „Die Hortplätze werden knapp“, sagt Uwe Michaelis ( SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates Groß Klein.

Nun ist Abhilfe in Sicht: Ein Container soll die Platzprobleme vorübergehend lösen, bis der angekündigte Hortneubau steht. Das teilt der städtische Immobilien-Verwalter KOE mit. „Die Anlage wird neben dem örtlichen Sportplatz errichtet und im November dieses Jahres bezugsfertig sein“, sagt KOE-Sprecherin Josefine Rosse.

Betreuung von bis zu 200 Kindern

Ursprünglich sollte die Pläne am Dienstag im Ortsbeirat vorgestellt werden. Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus stellt die Stadt jedoch jegliche Gremienarbeit ein. Die Details zu den Plänen wird Uwe Michaelis daher vorerst noch nicht erfahren, dennoch begrüßt er die Errichtung der Anlage. „Es hat lange gedauert. Normalerweise hätte eine Lösung schon zum Schuljahresbeginn 2020/21 gefunden werden müssen“, so Michaelis. Er hoffe, dass die Hortbetreuung nun bis November abgesichert ist.

Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) sendet grünes Licht: „Wir haben Gespräche mit der AWO als Hortbetreiber geführt.“ Bis die Container-Lösung steht, werden die Räume in der Schule weiter in Doppelnutzung genutzt. „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation beengt und nicht schön ist. Wir wollen jedoch auf gar keinen Fall, dass Eltern befürchten, ihren Beruf aufgeben zu müssen, um die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder gewährleisten zu können“, betont Bockhahn.

Bis zu 200 Kinder können in dem Interims-Hort in den Nachmittagsstunden betreut werden. „Solange bis der versprochene Hortneubau steht“, so Bockhahn. Aktuell ist hierfür das Jahr 2021 als Baubeginn avisiert. Mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren kann der Neubau voraussichtlich in 2023 bezogen werden.

Nachfrage steigt kontinuierlich

Anders als bei Kita-Plätzen gibt es in der Hortbetreuung aktuell keinen Rechtsanspruch auf einen Platz. Grundlage ist das Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KiföG MV): Hier ist die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als übergeordnetes Ziel definiert. Die Betreuung von Kindern im Krippen- und Kindergartenalter ist dabei eine pflichtige Aufgabe.

„Wir beobachten, dass die Nachfrage nach Hortbetreuungsplätzen kontinuierlich steigt. Deshalb werden sowohl im Rostocker Nordosten als auch im Nordwesten in den kommenden Jahre Hortneubauten entstehen“, sagt Bockhahn.

Im vergangenen Jahr konnte bereits in der Putbuser Straße der Hort „Lotsenkinder“ eröffnet werden, 2017 der Hort in der Herderstraße. 2018 wurde die Grundschule „Lütt Matten“ um einen Schul-/ Hortneubau erweitert. Geplant sind weitere kombinierte Schul-/Hortgebäude in der John-Scher-Straße, dem Stephan-Jantzen-Ring, in der Pablo-Picasso-Straße sowie für die Grundschule am Taklerring.

KOE ist Dringlichkeit bewusst

Für den Hort am Taklerring haben Schulamt und Jugendamt ein klares Anforderungsprofil erstellt: Der Neubau soll in unmittelbarer Nähe des bestehenden Schulkomplexes, nördlich des Stadtteil- und Begegnungszentrums, errichtet werden. Sowohl für den Aufbau des Containers als auch für den späteren Hortneubau ist der KOE zuständig. „Die Dringlichkeit ist allen Beteiligten bewusst. Wir werden alles dafür tun, die benötigten Räume so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen“, betont KOE-Chefin Sigrid Hecht.

