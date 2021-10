Groß Lüsewitz

Das AgroBio Technikum (ABT) in Groß Lüsewitz steht kurz vor dem Verkauf: Die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern hat den Zuschlag der Gemeinde Sanitz erhalten und will das Forschungszentrum erwerben. „Der Vertrag wird derzeit ausgearbeitet und soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden“, informiert Enrico Bendlin, Bürgermeister der Gemeinde Sanitz, die bislang Eigentümer war.

Die Landgesellschaft MV beabsichtigt, die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (Lufa), die derzeit noch in Rostock sitzt, im ABT anzusiedeln. Dafür soll der Komplex in den nächsten Jahren saniert und umgebaut werden. „Ein Teil der Technik muss ausgetauscht und an die Anforderungen der Lufa angepasst werden“, erklärt Volker Bruns, Geschäftsführer der Landgesellschaft MV. Zudem würden weitere Laborräume benötigt. Investiert werden sollen 2,5 Millionen Euro. Die Höhe des Kaufpreises verrät Bruns nicht.

Mieter dürfen vorerst bleiben

Doch was passiert nun mit den aktuellen Mietern? Laut Bendlin gibt es derzeit vier in dem Forschungszentrum. Ihre Verträge wurden vorerst bis einschließlich Dezember verlängert – zum wiederholten Mal. Eigentlich hatte die Gemeinde Sanitz den Mietern des Forschungszentrums bereits zum 31. Dezember 2020 gekündigt, um es zu verkaufen oder zu verpachten. Die Verträge der Mieter wurden aufgrund der Corona-Pandemie aber bis Mitte 2021 verlängert.

Doch auch nach dem 1. Januar 2022 sollen sie bleiben dürfen – bis zum Umbau. „Zieht das Lufa in den Komplex ein, ist nicht mehr Platz für alle“, sagt Volker Bruns von der Landgesellschaft MV. Aktuell würden aber Lösungen für die Firmen gesucht. Einer der Mieter wolle zum Beispiel einen Neubau auf dem Gelände des Forschungszentrums errichten.

„Das ist eine riesige Erleichterung“

Aktuell im ABT ansässig ist unter anderem das Schülerlabor des Forschungsverbunds MV. „Wir sind sehr froh, dass wir auch nach dem Verkauf vorerst im Gebäude bleiben dürfen und im Januar nicht plötzlich auf der Straße stehen. Das ist eine riesige Erleichterung“, sagt Laborleiterin Dr. Anke Scheunemann. Anfang des Jahres hatte sich der Verein schon nach neuen Räumen umgesehen. Doch ein bereits bestehendes Labor, das groß genug ist und über die nötige Ausstattung verfügt, zu finden, gestaltete sich schwieriger als gedacht. Ein komplett neues Labor wäre zu teuer gewesen.

Seit 2006 ist das Schülerlabor im ABT untergebracht. Seitdem haben dort mehr als 16 000 Schüler alltagsbezogene Versuche aus den Bereichen Chemie und Biologie unter fachkundiger Anleitung durchgeführt. Die Bedingungen dafür seien in dem Forschungszentrum perfekt. Auch der Standort, mitten in MV, sei optimal. Umso mehr freut es Leiterin Anke Scheunemann, dass das Labor wohl bleiben darf: „Wie es dann mit dem neuen Eigentümer weitergeht, wird sich zeigen“, sagt sie.

Gemeinde war bereits 2018 für Verkauf

Die Sanitzer Gemeindevertretung hatte sich schon 2018 dafür ausgesprochen, das AgroBio Technikum mit seinen Büros, Laboren, Technikräumen und Gewächshäusern zu privatisieren. Die Vermietung des Objektes gestaltete sich nach dem Aus der Gentechnikforschung im Jahr 2012 schwierig. Das Forschungszentrum wurde zunehmend als „Klotz am Bein“ empfunden, war jahrelang ein Zuschussgeschäft für die Gemeinde.

Zum 31. Dezember 2019 sei dann der Betreibervertrag mit der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern ausgelaufen und damit die Möglichkeit der Veräußerung gegeben. Seit Jahresbeginn 2020 hatte die Gemeinde die Räume des Forschungszentrums direkt über die Sanitzer Immobiliengesellschaft vermietet.

Vier Bewerber hatten Angebote eingereicht

Aufgrund baulicher Mängel, für deren Beseitigung die Gemeinde Sanitz einen sechsstelligen Betrag aufbringen müsste, ist im Sommer 2020 ein Bieterverfahren eingeleitet worden. Seit dem 1. Juli 2020 konnten potenzielle Käufer oder Pächter ihr Interesse an dem Objekt im Rathaus anmelden. Vier Bewerber hatten im vergangenen Jahr Interesse bekundet und ihre Angebote eingereicht – darunter die Landgesellschaft MV.

