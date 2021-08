Groß Lüsewitz

„Ich habe einen Schock bekommen, als ich das gesehen habe. Ich musste mich erst einmal unterhaken“, sagt Marie-Anne Uhlig. Mit nackten Füßen steht die 78-Jährige in der Gülle und zeigt auf ihren Garten in Groß Lüsewitz.

In der Nacht zu Sonntag hat ein noch Unbekannter einen Behälter der Landwirtschafts GmbH Petschow geöffnet – eine Million Liter Gülle hat dann Gärten und Gräben in dem kleinen Dorf geflutet. „Wir haben bis Samstagabend die Ackerflächen für den Winterraps vorbereitet und Gülle ausgefahren. Sonntagmorgen haben wir die Katastrophe dann gesehen“, sagt Geschäftsführer Friedhelm Thiel (62).

Marie-Anne Uhlig (78) aus Groß Lüsewitz steht barfuß in der Gülle und zeigt auf ihren Garten. Quelle: Stefanie Adomeit

Mitarbeiter beheben Schäden in Gärten

„Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Umweltdeliktes“, heißt es kurz und knapp aus der Pressestelle der Güstrower Polizeidirektion. Der Landwirtschaftsbetrieb hatte Anzeige gegen unbekannt erstattet. „Ein Eigenverschulden können wir zu hundert Prozent ausschließen“, sagt Friedhelm Thiel.

Seine Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Schäden zu beheben. „Wir haben sofort Dämme mit Sand aufgeschüttet, damit nichts weiter in die Kösterbeck und Warnow läuft“, sagt Friedhelm Thiel. Direkt seien die zuständigen Behörden des Landkreises informiert worden. Boden- und Wasserproben sollen nun zeigen, wie viel Gülle in den Boden und ins Wasser gelangt sind. Die Ergebnisse stehen noch aus. Allerdings ist ins naheliegende Klärwerk von Nordwasser Gülle gelangt. Welche Auswirkungen das hat, wird derzeit noch geprüft.

Ein weiterer Garten in Groß Lüsewitz, der von der Gülle überschwemmt wurde. Quelle: Stefanie Adomeit

Während die Proben in den Laboren ausgewertet werden, rollen seit Sonntag in dem Garten, der am schwersten von der Güllekatastrophe betroffen ist, Kettenbagger, Radlader und Minibagger. Marvin Röder und Leon Oppermann – zwei von insgesamt 13 Mitarbeitern, die mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind – kämpfen sich mit der Schaufel durch den beißend riechenden Schlamm. „Wir versuchen diesen jetzt mit allen Mitteln aus dem Garten zu bekommen“, sagt ein weiterer Helfer von dem Landwirtschaftsbetrieb.

„Bitte lasst das Baumhaus stehen“

Er erzählt, dass die junge Familie, der der Garten gehört, bis Samstagabend noch gemütlich hier im Grünen saß. Eigentlich wollten sie in ihrem einst gemütlichen Kleinod übernachten, doch wegen des Gewitters entschieden sie sich anders. „Als der Familienvater die Katastrophe am nächsten Tag sah, sagte er, aber lasst bitte das Baumhaus für meinen Jungen stehen“, so der Mitarbeiter.

Bis hier gelangte die Gülle und trat sogar ins Klärwerk von Nordwasser. Wasserproben werden noch ausgewertet. Quelle: Stefanie Adomeit

„Dennoch waren wir überrascht, dass die Pächter so ruhig geblieben sind, als sie über den Vorfall informiert worden sind“, sagt Friedhelm Thiel. Hobbygärtnerin Marie-Anne Uhlig kann es immer noch nicht fassen. „Ich dachte, ich kann den Garten behalten bis zum Schluss“, sagt sie traurig. Dennoch ist sie froh, dass wenigstens ihre Gartenlaube von der Gülleflut verschont geblieben ist. Etwa zehn Gärten sind insgesamt betroffen.

Gartenpächter sollen entschädigt werden

„Der Garten ist für viele Menschen ein Rückzugsort und kleines grünes Paradies. Dies wurde nun über Nacht zerstört. Jetzt stehen sie vor den Trümmern“, sagt Enrico Bendlin (41), Bürgermeister der Gemeinde Sanitz. Das zu sehen, mache einen sehr traurig. Aber er sagt auch: Es hilft nicht, wenn wir jetzt alle weinen, jetzt müssen wir handeln.“

Handeln bedeutet derzeit für die Gemeinde: den Schaden begutachten, aufnehmen und sich um die Regulierung kümmern. Die Versicherung wurde bereits informiert. Alle Pächter sollen angeschrieben werden, um gegebenenfalls ihren Schaden zu melden. Auch der Landwirtschaftsbetrieb hat seine Versicherung sofort informiert. „Sie war auch schon vor Ort“, sagt Friedhelm Thiel. Und er verspricht: „Die Gartenbesitzer bekommen auf jeden Fall eine Entschädigung. Wir können sie ja jetzt nicht im Regen stehen lassen.“

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass der Boden und das Wasser nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und der Landwirtschaftsbetrieb das Schlimmste verhindern konnte.

Von Stefanie Adomeit