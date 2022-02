Groß-Spielbank in Rostock geplant: Bitte mit Glanz und Glamour

Rostock

In Rostock soll eine neue Spielbank entstehen, größer als alles bisher Dagewesene. Der Betreiber, die staatliche konzessionierte Firma Spielbanken MV, verlegt dazu ihren bisherigen Standort in der Hansestadt von der Innenstadt an den Stadtrand.

Wer künftig mit dem Auto aus Richtung Vorpommern nach Rostock kommt, wird als Erstes mit einem Glücksspiel-Tempel begrüßt. Ist das ein Problem?

Es kommt darauf an, was das Unternehmen daraus macht. Schafft es der Betreiber, dem ehemaligen Autohaus tatsächlich, wie angekündigt, Glanz und Glamour zu verleihen, könnte die Hansestadt gut damit leben. Die Chance, die Entwicklung des Standorts selbst zu gestalten, ließ die Stadt ungenutzt verstreichen, indem sie beim Verkauf des Grundstücks nicht intervenierte.

Spielsüchtige nutzen andere Angebote

Aber was ist mit den negativen Folgen? Werden Spielsucht und Elend mit so einem Angebot nicht befördert? Nicht mehr als bisher. Spielsüchtige, die sich um Haus und Hof bringen, können das auch jetzt schon machen. In den vielen weniger stark reglementierten Spielhallen, von denen es Dutzende in der Stadt gibt. Oder bei Online-Anbietern, denen Bund und Land mit neuen Glücksspielgesetzen den Weg geebnet haben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis vor einigen Jahren gab es mehrere Spielbanken mit Roulette und Black Jack in MV – in Warnemünde, Binz und Heringsdorf. Sie brachten einen Hauch Mondänes in die Ostseebäder. Weil sich der Betrieb nicht mehr lohnte, verschwanden sie allesamt.

Ein bisschen stilvolle Verruchtheit darf durchaus sein, auch wenn man selbst nie dort hingehen würde. Es muss allerdings gut aussehen, nicht so, dass man sich dafür schämen muss. Das Unternehmen hat es selbst in der Hand, seine Zweifler zu überzeugen.

Von Gerald Kleine Wördemann