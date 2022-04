Groß Stove

Vor einer Stunde ist das Kälbchen mit dem schwarzen Fell geboren. Es liegt im goldgelben Stroh und ist noch sichtlich erschöpft von der Geburt. „Das hier ist unser Kreißsaal“, sagt Harry Weijs. Der Hüne aus den Niederlanden begrüßt fast täglich ein neues Kalb in seinem Stall. Um die 250 Milchkühe leben auf seinem Hof in Groß Stove südlich von Rostock. Mit den Kälbern zusammen sind es knapp 500 Tiere.

Einmal im Monat finden Hofführungen statt

Der Hof verschlingt seine komplette Zeit. Freie Tage gibt es für den Landwirt derzeit nicht. „Wir haben nicht genug Mitarbeiter/-innen und finden auch keine“, sagt der 50-Jährige. Daher wird jemand, der die Tiere füttert dringend gesucht. Seinen Job liebt er trotzdem. Um anderen seine Tiere zu zeigen und von seiner Arbeit zu erzählen, finden einmal im Monat Führungen über den Hof statt. „Wir wollen Vorurteilen entgegenwirken und zeigen, dass es unseren Tieren gut geht. Unsere Besucher sind begeistert“, sagt Ehefrau Martina Weijs.

Vor zehn Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Mit Tieren und Landwirtschaft hatte Martina Weijs bis dato noch nichts zu tun. „Ich war mobile Kosmetikerin und Fußpflegerin und habe Massagen angeboten“, sagt die 51-Jährige. Harry war einer ihren Kunden. „Als er mich nach der Behandlung anrief, dachte ich schon, ich hätte was falsch gemacht“, sagt sie und lacht. Doch ganz im Gegenteil, Harry war begeistert von Martina und lud sie auf einen Kaffee ein. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Voriges Jahr haben sie schließlich geheiratet.

Milchtankstelle und Hofladen bieten Waren direkt vom Erzeuger

Martina Weijs in Harrys Hofladen in Groß Stove. Hier gibt es Milch, Eier und Fleisch vom eigenen Hof. Aber auch sonst eine Menge regionaler Produkte wie Obst, Gemüse, Nudeln, Marmeladen oder Gewürze. Quelle: Stefanie Adomeit

Mitgehangen, mitgefangen hieß es dann für Martina. Statt Gesichtsmaske und Augenbrauen zupfen standen nun Milch abfüllen und Hühnereier verpacken auf der Tagesordnung. Vier Melkroboter sammeln die frische Milch. Seit knapp fünf Jahren gibt es hier für jedermann jederzeit zugänglich frische Milch an der sogenannten Milchtankstelle. Ein Automat, an dem rund um die Uhr, Milch in Flaschen gefüllt werden kann. „Wir wollten den Menschen richtige Milch anbieten, so wie sie aus dem Euter kommt“, sagt Martina Weijs. In der Rohmilch sei noch alles drin an Eiweiß, Fett und Laktose.

Das Angebot kam gut an und so erweiterte Familie Weijs ihr Angebot. Denn neben den Milchkühen leben auch noch 200 Legehennen und drei Schweine auf dem Hof. „Aber 100 hat der Fuchs oder Marder geholt und das nun auch noch vor Ostern“, sagt Harry Weijs betroffen.

Selbsterzeugtes und Produkte aus der Region

In dem urigen Laden neben dem Stall gibt es Fleisch, Milch und Eier direkt vom Hof. Die restlichen Produkte, wie Obst und Gemüse, Marmeladen, Öle, Säfte, Honig, Marzipan oder Nudeln kommen von regionalen Anbietern. Nur die Weine kommen aus den typischen deutschen Anbaugebieten wie etwa Baden-Württemberg. „Wir sind nun mal kein Weinland“, sagt Martina Weijs und lacht.

„Unsere Hühner leben Bio, aber wir lassen uns nicht zertifizieren“, sagt sie. In der Landwirtschaft gebe es schon genug Kontrollen, außerdem seien die Zertifikate teuer. Einmal pro Monat wird eine Milchkuh geschlachtet. „Aber sie hat nur eine Tour nach Teterow“, beruhigt Martina Weijs. Aus ihr werden dann Steak, Gulasch oder Burger Patties hergestellt.

Mobile Käserei zaubert aus frischer Milch Käse direkt vor Ort

Die Milch vom Hof wird auch zu Käse. Die mobile Käserei Kentzlin verarbeitet dann bis zu 2000 Liter frisch gemolkene Milch zu Käse. „Die verfeinern wir dann je nach dem mit Pfeffer, Knoblauch oder Kümmel. Aber wir haben auch Naturkäse“, wirbt die Geschäftsfrau. Neu ausprobiert werden soll jetzt ein Camembert und ein Käse, der ein Jahr gereift ist.

Martina Weijs ist überzeugt von ihren Produkten: „Wir bieten den Kunden hochwertige Produkte ohne E-Nummern und Geschmacksverstärkern an.“ Für Allergiker haben sie zum Beispiel Möhren im Angebot, die verträglich sind. „Wir wollen einfach auch regionale Anbieter unterstützen“, sagt sie. Es gebe bereits viele Stammkunden, die die Herkunft und Qualität der Produkte zu schätzen wissen.

Derzeitige Preisentwicklung bereitet Landwirt Sorgen

Besorgt ist das Ehepaar derzeit über die Preisentwicklung. „Der Preis für eine Tonne Dünger hat sich vervierfacht und der Dieselpreis verdoppelt“, sagt Harry Weijs. Zudem verbrauchen sie eine Menge Strom. „Zum Glück haben wir gute Futterverträge. Aber die Luft ist rauer geworden“, sagt der Niederländer, der seit 1997 in Deutschland lebt.

Dennoch sind die Kühe und der Hof sein Leben. Sein Vater war schon Landwirt. So hat er bereits als Kind im Stall gestanden und Kühe gemolken. „Aber in Holland ist alles zu klein und zu teuer“, sagt der zweifache Vater erwachsener Kinder. So entschied er, ins benachbarte Deutschland auszuwandern. Erst nach Sachsen, dann nach Mecklenburg-Vorpommern. „Wir haben hier guten Boden und gutes Klima. Und es ist natürlich schön hier oben an der Küste“, sagt Harry Weijs, der vor 20 Jahren den Hof in Groß Stove übernahm.

Von Stefanie Adomeit