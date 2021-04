Neun Länder sind am Bau des neuen Teilchenbeschleunigers in Darmstadt beteiligt, neben Deutschland zählen dazu Russland, Indien und Schweden. 3000 Forscher aus aller Welt entwickeln bereits Experimente, die sie in dem Teilchenbeschleuniger durchführen wollen. Dessen Name „Fair“ steht für „Facility for Antiproton and Ion Research“, eine Anlage zur Forschung mit Antiprotonen und Ionen.

Die Rostocker Firma SEAR wurde 1904 als Siemens-Schuckert, Werk Rostock, gegründet. Nach 1990 gehörte sie wieder zu Siemens, 2006 übernahm das Management das Unternehmen.