Rostock

Sie erzeugen sauberen Strom dort, wo es die Menschen nicht stört: Weit draußen, auf hoher See. Doch ganz ohne Menschen geht es dann auch in den Offshore-Windparks nicht. Wind und Wellen setzen der teuren Technik zu, ohne regelmäßige Wartung drehen sich die Windräder auch im Meer nicht allzu lange. Damit der Strom fließt – dafür sorgte in ganz Europa eine Rostocker Spezialfirma. Die Monteure von OIS – Offshore Industrie Service – halten das (Wind-)Rad am Laufen. Gerade erst hat das Unternehmen einen neuen Großauftrag an Land gezogen.

Einsatz vor Rügen

OIS übernimmt die Wartung und den Service für den Windpark Arkona vor der Insel Rügen. „Unser erster Auftrag in der Ostsee“, sagt Heiko Seefeldt, Geschäftsführer von OIS. Im Auftrag der Windpark-Eigentümer E.On und Equinor überprüfen die Monteure von OIS regelmäßig die Technik, bessern Beschädigung aus, reparieren Teile, sichern den Korrosionsschutz ab. „Für die Turbinen und Generatoren sind die Hersteller der Anlagen zuständig, wir konzentrieren uns auf das Fundament und die Verbindungselement.“ Pro Jahr hat der Auftrag ein Volumen im siebenstelligen Bereich. Insgesamt 60 Windkraftanlagen gehören zu „ Arkona“. Allein dieser Park kann bis zu 400 000 Haushalte mit Strom versorgen.

Rostocker auf der Nordsee

Und „ Arkona“ ist nur eines von vielen Einsatzgebieten der OIS-Monteure: Seit 2012 ist das Unternehmen am Markt aktiv. Die Firma ist eine Tochter der Unternehmensgruppe Krebs und der Rostocker Sear-Gruppe. Sear ist Spezialist für Elektro- und Steuertechnik, Krebs für Korrosionsschutz. Beide Gruppen sind seit Jahren im Offshore-Geschäft aktiv, in der gemeinsamen Firma OIS haben sie ihre Kompetenzen gebündelt. „Insgesamt sind wir in 13 Windparks aktiv – vor allem auf der Nordsee“, so Geschäftsführer Seefeldt. Unter anderem ist OIS Teil eines Konsortiums, dass riesige Umspann-Plattformen in Windparks vor der niederländischen Küste, „in Schuss“ halten soll. Insgesamt 35 eigene Monteure arbeiten für die Rostocker Firma. Tendenz steigend.

Wachstum auf hoher See

„Wir suchen ständig neues Personal – Mechaniker, Elektriker“, sagt Olaf Wunderlich, Leiter der Geschäftsentwicklung bei OIS. Denn je mehr Windkraftanlagen auf See entstehen, desto größer ist der Bedarf an Fachleuten für die Wartung. „Das Potenzial für weiteres Wachstum ist da, ganz deutlich sogar“, so Wunderlich. Allein in der Ostsee sind in den kommenden Jahren noch drei weitere Windparks in Planungen, in der Nordsee – vor den Küsten Deutschlands, Dänemarks, Großbritanniens und auch der Niederlanden – kommen noch viel mehr hinzu.

Von Rostock aus reisen die Mechaniker zu den „Ausgangshäfen“ für ihre Arbeiten. In den Windpark „ Arkona“ geht es beispielsweise von Sassnitz aus mit dem Schiff. „Hin- und Rückfahrt dauern knapp 90 Minuten. Das ist okay“, so Wunderlich. In der Nordsee aber funktioniert das so nicht: „Dort sind die Parks viel weiter draußen.“ Raus geht es dort mitunter mit dem Hubschrauber. „Und die Crews schlafen dann auch auf See – entweder auf den Plattformen oder auf Serviceschiffen.“

Gut bezahlter „Knochenjob“

Bei OIS arbeiten die Monteure im 14-Tage-Rhythmus: „14 Tage sind sie auf See im Einsatz, bis zu zwölf Stunden am Tag. Dann haben die Techniker 14 Tage frei“, erklärt Seefeldt. „Das ist ein Knochenjob.“ Vor allem im Winter. Wenn Stürme und Wellengang die Arbeiten erschweren. Neben der „handwerklichen“ Ausbildung brauchen die Service-Teams starke Nerven und jede Menge Spezialausbildungen: „Sie werden im Überleben auf See und Arbeiten in der Höhe geschult – ja, sogar darin, aus Hubschraubern auszusteigen, wenn die ins Meer stürzen und untergehen“, sagt Prokurist Wunderlich. Abschrecken würde das die Wenigsten: „Viele sehen das als Abenteuer. Wir haben Mitarbeiter, die immer wieder gerne Videos von riesigen Wellen beim Orkan ,Kyrill’ zeigen.“

Und außerdem sei der Job gut bezahlt: 100 Euro Zuschlag gibt es beispielsweise pro Tag auf See. Ein erfahrener Monteur kann um die 4000 Euro brutto im Monat verdienen. Gutes Geld in einem Bundesland, in dem der Durchschnittslohn bei knapp 2000 Euro monatlich liegt. Überraschend: „Derzeit haben wir vor allem Bewerbungen aus Thüringen und Sachsen.“

Andreas Meyer