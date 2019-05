Rostock

Etwa 25 große Pfähle stecken fest im Boden auf dem Gebiet in der Timmermannsstrat 12 in Rostock Brinckmannsdorf. Sie geben lediglich einen Eindruck davon, was auf sich den 25 000 m² in wenigen Monaten befinden wird – der neue Handelshof in Rostock. Am Donnerstag war die Grundsteinlegung für den neuen Warenumschlagplatz.

Im Jahr 2016 wandte sich die Handelshof GmbH & Co. KG an die Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business. „Das Unternehmen suchte nach einem neuen Standort, weil sich der Alte in Neu-Roggentin nicht weiter ausbauen ließ“, sagt Gert Proba, Prokurist bei „ Rostock Business“. Demnach gab es verschiedene Optionen, der Handelshof entschied sich dann für das Gebiet in der Timmermannsstrat 12 – nur knapp 700 Meter vom Ursprungssitz in Neu-Roggentin entfernt.

Anpassung des Baurechts: Großhandel statt Möbel

„Da gab es nur ein Problem. Hier galt ein anderes Baurecht. Das war ein Sondergebiet für Möbel“, sagt Proba. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wandte sich daraufhin an die Stadt. In enger Abstimmung wurde das Baurecht daraufhin angepasst, um der Handelshof-Kette den neuen Standort zu ermöglichen.

Die Gesamtinvestition werde sich auf etwa 22 Millionen Euro belaufen. „Im Optimalfall werden aber auch 20 Millionen reichen“, sagt Handelshof-Geschäftsführer Udo Bernecker. „Wir sind seit 2010 hier ansässig und können auf eine gute Entwicklung zurückblicken. Auch Rostock wächst ständig und bietet eine tolle gastronomische Kultur“, sagt Bernecker. Und Gastronomen seien schließlich die Zielkunden des Großhandelsunternehmens. „Wir wollen es den Kunden ermöglichen, dass wir absolut pünktlich liefern. Und wenn man bei uns zu 11.45 Uhr frische Ware bestellt, dann soll diese auch schon 12.15 Uhr zubereitet auf dem Tellern der Restaurants zu finden sein“, sagt der 49-Jährige.

Energieaufwand eines Reihenhauses

Statt der drei Laderampen, die der Handelshof bisher in Neu-Roggentin bieten konnte, sollen zukünftig sieben Rampen für mehr Flexibilität im Lieferprozess sorgen. Beim Bau werde auch die Umwelt beachtet – durch den Einsatz neuester, umweltfreundlicher Heiz- und Kühltechnik zur Reduktion von Kohlenstoffdioxid-Emissionen. „Mit unserem Energiekonzept hat die Immobilie zukünftig den Energieaufwand eines Reihenhauses“, sagt Bernecker.

Darüber hinaus möchte man mehr Wohlfühlatmosphäre bieten. Statt durch Stahl werde das Dach durch Holz getragen, was für ein besonderes Ambiente sorge. „Das soll kein nackter Stahlkasten werden. Wir wollen dazu einladen, dass die Leute hier ins Gespräch kommen und verweilen“, sagt Holger Wulff. Der Leiter der Handelshof-Niederlassung freut sich über das Bekenntnis des Unternehmens für Rostock: „Das ist eine große Motivation für unseren Mitarbeiterstamm.“ Denn schließlich soll dieser von 117 auf 140 Mitarbeitern anwachsen.

Eine logistische Herausforderung: Umzug zu Ostern 2020

Laut Wulff liege man derzeit optimal im Zeitplan. „Wir planen zu Ostern die Neueröffnung.“ Das wird wiederum eine logistische Herausforderung. „Wir wollen versuchen, dass der Handelshof nur so kurz wie möglich geschlossen bleibt.“ Der Umzug von Neu Roggentin nach Rostock beginne demnach am Gründonnerstag (9. April 2020). Im Bestfall könne man dann schon am Samstag eröffnen. Das wäre die Kür.“ Ansonsten plane man mit Dienstag, dem 14. April.

Bei dem Bau des Handelshofes verlässt man sich auf Firmen aus MV. So arbeiten etwa das Bauunternehmen Helmut Peters aus Parchim, die TSS Tiefbau aus Schwerin oder die Veaplan GmbH aus Rostock an dem Großprojekt. „Etwa 70 Prozent des Investitionsvolumens fließt nach MV“, sagt Udo Bernecker.

Gute Geister behalten statt böse vertreiben

Für die Grundsteinlegung befüllt er gemeinsam mit Holger Wulff, Gert Proba, Architekt Burkhard Weickhmann und Peter Volkmann ( IHK) die Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungs- und Werbeausgaben, Bauplänen, einer Stadtmünze und Kleingeld. „Eigentlich soll man mit diesem Brauch böse Geister verjagen. Wir wollen uns aber zwei bewahren – den Geist der Pünktlichkeit und den des Budgets“, sagt Bernecker und lacht.

Moritz Naumann