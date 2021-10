Großbaustellen in Rostock: Stadt kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen

Stau kennen viele Rostocker Autofahrer schon jetzt – doch mit den zahlreichen Bauvorhaben am Stadthafen, in der Östlichen Altstadt oder am Goetheplatz könnte es richtig dicke kommen. Es braucht ein gutes Konzept, das die Verkehrsströme leitet. Die erste Antwort der Stadt lässt jedoch wenig hoffen, kommentiert OZ-Redakteurin Claudia Labude-Gericke.