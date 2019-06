Rostock

Die Rauchwolke über Rostock – sie war bis kurz vor Wismar zu sehen: Ende Mai 2018 kämpften im Rostocker Ortsteil Hinrichsdorf 150 Feuerwehrleute stundenlang gegen einen Großbrand auf dem Recyclinghof des weltweit tätigen Entsorgungsunternehmen Veolia. 1000 Kubikmeter Müll gingen in Flammen auf. Keine acht Wochen später wiederholte sich das Inferno. Dieses Mal brannte die Halle mit der Sortiertechnik nieder. Ein Millionen-Schaden. Ein Jahr danach hat der Konzern nun entschieden: Die Anlage wird neu aufgebaut.

Zwei neue Hallen geplant

Wie viel das Unternehmen in den Wiederaufbau am Standort Hinrichsdorf investieren will – das verrät Andreas Jensvold, Sprecher der Veolia-Entsorgungssparte nicht. Nach OZ-Informationen geht es jedoch um eine zweistellige Millionen-Summe, die bis 2020 verbaut werden soll. Von der bisherigen Anlage war jedenfalls kaum etwas zu retten: Die offenen Lagerhalle auf dem Betriebshof, die Sortieranlagen, auch die großen Hallen wurden bereits abgerissen. Auch die alten Betonfundament und -flächen werden weggerissen. Diese Arbeiten laufen bereits.

So soll der neue Recyclinghof von Veolia im Rostocker Nordosten aussehen. Quelle: Veolia/PMR Rostock

Noch im Sommer soll mit dem Bau von zwei neuen Hallen, einem neuen Verwaltungsgebäude und neuen, offenen Lagerhallen begonnen. In dem kleineren, 1500 Quadratmeter großen Neubau will Veolia Gewerbeabfälle sortieren. Der größte Teil davon wird später „thermisch verwertet“ – verbrannt. Die große Halle, so Veolia-Sprecher Jensvold, wird 4800 Quadratmeter Platz bieten. In ihr werden ab 2020 mit Spezialtechnik so genannte „Leichtverpackungen“ sortiert.

Müll aus ganz MV kommt nach Rostock

Auf deutsch: Nahezu der gesamte Abfall, der in MV in gelben Säcken und gelben Tonnen landet, wird dann wieder in Hinrichsdorf weiterarbeitet. In der Anlage werden all jene Materialien aus dem Müll geholt, die sich noch wiederverwerten lassen – Metallabfälle etwa. Der Rest geht in die Müllverbrennung. „Die abgebrannte Sortieranlage war die einzige ihrer Art in MV. Seit dem Brand werden die Leichtverpackungsabfälle aus dem Bundesland zu anderen Sortieranlagen in andere Bundesländer transportiert. Dieser Zustand ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht untragbar“, sagt Jensvold. Veolia halte an Hinrichsdorf fest, weil „ Rostock der zentralste und logistisch bestgelegene Standort“ ist. Die Mitarbeiter des Veolia-Standorts, die seit 2018 in anderen Anlagen des Konzerns eingesetzt wurden, sollen an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Keine zusätzliche Beeinträchtigungen

Auf einer Info-Seite im Internet versichert Veolia, dass die Anwohner in Hinrichsdorf mit keinen zusätzlichen Belastungen zu rechnen haben – weder durch Gerüche, noch durch mögliche anderen Gefahren: „Der Betriebszweck und die am Standort behandelten Abfallarten werden unverändert bleiben. Dementsprechend sind im Vergleich zur vorherigen Situation auch keine negativen Veränderungen für Anwohner und Anlieger zu erwarten“, schreibt der Konzern.

Und: Veolia treffe Vorkehrungen, dass sich Großbrände wie im Sommer 2018 nicht wiederholen. Andreas Jensvold sagt: „Beispielsweise sind mehrere Brandschutzwände geplant, um bei einem Feuer das Übergreifen der Flammen von Teil der Anlage auf andere zu verhindern.“ Zudem hat die Stadt nach OZ-Informationen den Konzern verpflichtet, ausreichend Löschwasser für alle Notfälle bereit zu halten. Bei den Bränden 2018 war das nämlich das Hauptproblem: Die Retter mussten kilometerlange Schlauchleitungen verlegen, um genügend Wasser an den Unglücksort zu bekommen, die Landesstraße musste gesperrt werden – für die Schläuche. Der kleine Löschteich auf dem Areal reichte bei Weitem nicht aus.

Bei den Bränden 2018 bei Veolia entstand ein Schaden in zweistelliger Millionen-Höhe. Quelle: Andreas Meyer

Selbstentzündung und Batterien lösten Feuer aus

Die Brände bei Veolia waren 2018 der Beginn einer ganzen Brandserie auf Deponien und Recyclinghöfen rund um Rostock: Bei Veolia in Hinrichsdorf brannt es gleich zwei Mal, auch auf der Deponie Parkentin (gehört zum Alba-Konzern) gab es zwei Brände im Rekordsommer. Und auch am Fischereihafen ging ein Recyclinghof in Flammen auf. Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowksi ( SPD) kündigten damals an, alle Abfall-Betriebe kontrollieren zu wollen – und zu überprüfen, ob der Brandschutz noch ausreichend sei. Bei dem ersten Brand in Hinrichsdorf soll sich der Müll bei den heißen Temperaturen selbst entzündet haben. Den zweiten Brand führen Fachleute auf eine Batterie zurück, die versehentlich im Plastikmüll landete und beim Schreddern funken schlug.

Zum Wiederaufbau sagt Matthäus: „Ich freue mich, dass Veolia dem Standort treu bleibt. Wir brauchen die Anlage für ein umweltgerechtes Recycling unserer Abfälle.“ Und weiter: „Der Brandschutz wurde klar verbessert: Es gibt zusätzliche Frühwarnsysteme und Löschwasserrückhaltung.“

Mehr zum Thema:

1000 Kubikmeter Müll brennen auf Veolia-Gelände in Rostock

Millionen-Schaden: Recyling-Firma erneut in Flammen

Großfeuer: Recyling-Firmen im Visier

Parkentin: Deponie in Flammen

Andreas Meyer