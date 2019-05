Großbrand im Rostocker Osthafen: Lagerhalle steht in Flammen

Rostock Feuerwehr - Großbrand im Rostocker Osthafen: Lagerhalle steht in Flammen Dicke Rauchschwaden sind am Freitagnachmittag über Rostock gezogen. Der Grund: Ein Holzschuppen im Osthafen ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen haben auf eine benachbarte Lagerhalle übergegriffen. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

Großbrand in Rostock: Lagerhalle in Brinckmansdorf in Flammen Quelle: Stefan Tretropp