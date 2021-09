Rostock

Flammen im Rostocker Seehafen: Dicke Rauchwolken und beißender Brandgeruch hängen am frühen Montagabend über der Hansestadt. Laut Hafenamt der Hansestadt kam es in einer leerstehenden Lagerhalle zu dem Feuer. Augenzeugen berichten, dass es in einer Kunststofffabrik am Rande des Hafengeländes brennt. Die Stadtverwaltung ruft Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, die Fenster geschlossen zu halten. Anwohner sollen den Einsatzort im Oewerwischenweg meiden.

Die Rostocker Feuerwehr ist mit einen Großaufgebot im Einsatz. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar, ebenso die Brandursache.

Mehr Informationen in Kürze.

Von Gerald Kleine Wördemann und Andreas Meyer