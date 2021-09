Großbrand im Rostocker Seehafen: Ermittler suchen nach Ursache

Rostock

Nach dem Großbrand im Rostocker Überseehafen am Montagabend werden Ermittler an diesem Dienstag weitere Untersuchungen am Brandort durchführen. Wie die Polizei mitteilte, nahm das Kriminalkommissariat Rostock die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, führte sie in den Nachtstunden eine Brandwache durch.

Unrat und Verpackungsmüll brennen vor Halle

Nach Angaben der Behörden brannten am frühen Abend zunächst Unrat und Verpackungsmüll auf einer Fläche vor einer Halle. Dann griffen die Flammen auf die Lagerhalle mit einer Grundfläche von 20 mal 30 Metern über. Dort war Rohmaterial zur Herstellung von Kunststoffen gelagert, wie es am Abend von der Stadt Rostock hieß.

Kurz nach 19.00 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen, teilte die Stadt weiter mit. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Von RND/dpa