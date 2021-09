Rostock

Auch zwölf Stunden nach dem Ausbruch des Feuers in einer Kunststoff-Fabrik im Rostocker Seehafen sind immer noch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Mit Drehleiter und Tankwagen stehen sie bereit, falls die Flammen wieder auflodern sollten – denn die Gefahr besteht bei Bränden mit Plastik immer.

In der Lagerhalle, die komplett ausgebrannt und deren Dach eingestürzt ist, lagerte tonnenweise Rohmaterial für die Produktion von Plastikgurten und Verpackungsmaterial. „Wenn solche Hallen brennen, haben wir kaum eine Chance. Diese Gebäude sind gar nicht dafür ausgelegt, dass sie bei einem Brand gerettet werden“, sagt Johann Edelmann, Chef der Rostocker Berufsfeuerwehr.

Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in die Halle schicken – viel zu gefährlich. „Wir konnten nur daneben stehen, viel Wasser in das Feuer pumpen und verhindern, dass die Flammen auf andere Bereiche im Seehafen übergreifen.“ Nur wenige Meter neben den Brandort befindet sich das Rostocker Großtanklager, in dem Millionen Liter Öl, Benzin und Diesel auf den Weitertransport zu Tankstellen und Raffinerien warten.

„Plastik hat sehr unangenehme Eigenschaften“

„Plastik macht uns keinen Spaß. Es hat sehr unangenehme Eigenschaften“, sagt Feuerwehr-Chef Edelmann. „Wenn wir Wasser auf brennendes Plastik spritzen, kühlt zwar die Oberfläche ab und bildet eine harte Kruste – darunter aber brennt es weiter.“ Der Brand sei zwar bereits nach anderthalb Stunden unter Kontrolle gewesen, bis in die frühen Morgenstunden dauerten aber die weiteren Löscharbeiten an. Edelmann: „Wir sind immer noch vor Ort, um sofort einschreiten zu können, wenn die Flammen wieder auflodern.“ Mit Wärmebildkameras werde den Brandort permanent beobachtet und untersucht.

Zur Galerie Am Montagabend hat es einen Großbrand in Rostock gegeben. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Lagerhalle in Brand geraten.

Zur Schadensursache und auch zur Höhe des Schadens gibt es bisher noch keine Angaben. Polizei-Sprecherin Ellen Klaubert sagte der OZ, dass noch am Vormittag Experten der Kripo mit den Untersuchungen beginnen würden. Bisher würden sie wegen fahrlässiger Brandstiftung ermitteln. „Das kann sich aber noch ändern – je nachdem, was die Ermittlungen ergeben.“

Glück für Rostock: Rauch sehr schnell aufgestiegen

Offenbar hat Rostock aber noch mal Glück gehabt – jedenfalls was den giftigen Rauch des Brandes angeht. Die Rauchsäule war zwar noch kilometerweit im Umland zu sehen und selbst in der Innenstadt war am späten Abend noch der Geruch von verbrannten Plastik wahrzunehmen, die Feuerwehr konnte aber keine erhöhte Konzentration von Giftstoffen in der Luft messen – weder am Brandort noch in anderen Teilen der Stadt. „Das Wetter hat uns in die Karten gespielt, die Thermik war sehr günstig“, sagt Edelmann. Der Rauch sei sehr schnell sehr aufgestiegen und hätte sich dann in höhere Luftschichten verteilt.

Von Andreas Meyer