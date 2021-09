Großbrand im Rostocker Seehafen: Wie gefährlich ist die Rauchwolke über der Stadt?

Rostock

Es ist kurz nach 17 Uhr, da verdunkelt sich plötzlich der Himmel über der Hansestadt: Pechschwarze Wolken ziehen am späten Montagnachmittag auf. Über dem Seehafen steigen bedrohlich aussehende Schwaden auf – sie ziehen über Toitenwinkel, Dierkow und Gehlsdorf. Später treibt der Wind die Wolken bis übers das Stadtzentrum. Beißender Brandgeruch legt sich auf Straßen und Häuser.

Nur Minuten nach dem ersten Notruf kommt die Alarm-Meldung an alle Einwohner über die Notfall-App der Hansestadt: Fenster zu, Türen geschlossen halten. Es ist unklar, wie giftig der Rauch ist. Denn es brennt bei einer Firma, die Plastik verarbeitet.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Über den genauen Brandort herrscht zunächst Verwirrung: Anfangs ist von einem Brand im Vattenfall-Müllheizkraftwerk die Rede, dann von einem Feuer im Großtanklager. Das wäre der „worst case“, der schlimmste aller Notfälle. Denn dort lagern mehrere Millionen Liter Öl, Diesel, Benzin. Die Leitstelle der Berufsfeuerwehr löst Großalarm aus: Mehr als 20 Fahrzeuge rücken aus, knapp 100 Löschkräfte, auch von den Freiwilligen Feuerwehren. Stadtweit werden alle Feuerwehrleute in Einsatzbereitschaft versetzt.

Zur Galerie Am Montagabend hat es einen Großbrand in Rostock gegeben. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Lagerhalle in Brand geraten.

Wenig später erste Entwarnung: Die Öl-Lager sind nicht betroffen, es brennt auf einem Nachbargrundstück im Oewerwischenweg. Dort hat die Firma Innova Composites ihren Sitz. Das Unternehmen stellt Plastik-Produkte her – unter anderem für Hühner-Betriebe und Verpackungsmaterial.

Erste Angaben, nach denen die Halle sein soll, bestätigen sich indes nicht. In der Halle, die in Flammen steht, lagert Rohmaterial für die Produktion. Mehrere Tonnen. Und die brennen wie Zunder. Das macht es für die Einsatzkräfte schwierig: Sie können eigentlich nur verhindern, dass der Brand sich ausbreitet – und in der Halle die Flammen wüten lassen.

Tanklager abgeriegelt

Auch im Großtanklager werden aber dennoch die Sicherheitsmaßnahmen verschärft: Das Gelände wird abgeriegelt, sämtliche Tanklaster müssen weg. „Wir sind schnell informiert worden, unsere Sicherheitsprotokolle haben funktioniert“, sagt Karsten Lentz, Chef des Tanklager-Betreibers Euroports.

Auch die bundesweite Warn-App „Nina“ verbreitet den Appell, Türen und Fenster zu schließen. Klima- und Lüftungsanlagen sollten ausgeschaltet werden. Zunächst zeigte die App Warnstufe „Orange“ an, eine Viertelstunde später „Rot“. Trotzdem behinderten Dutzende Schaulustige die Löscharbeiten. Neugierige parkten die Straße mit ihren Autos zu, sogar Familien mit kleinen Kindern waren unter den „Gaffern“. Die Polizei musste die Straße mehrfach räumen.

„Nach acht Minuten waren unsere Einsatzkräfte vor Ort“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Feuerwache See beginnt sofort mit dem Löschen: „Da standen bereits Müll und Unrat vor der Halle in Flammen.“ Bis zu 6000 Liter Löschwasser pro Minute pumpen die Retter ins Gebäude – vergebens.

Zum Glück keine Verletzten – Dach stürzt ein

„Wir konnten nicht verhindern, dass die Halle komplett ausgebrannt ist“, so Kunze. Nach eineinhalb Stunden ist der Feuer unter Kontrolle, kurze Zeit später stürzt das Dach ein. „Verletzt wurde zum Glück niemand“, so der Stadtsprecher. Auch von den Mess-Teams der Feuerwehr kommt kurz darauf Entwarnung: Weder an der Einsatzstelle, noch im Stadtgebiet, wurden eine erhöhte Konzentrationen giftiger Stoffe in der Luft gemessen.

Die Ursache für das Feuer bleibt indes am Abend noch völlig unklar: „Wir sind bereits mit Ermittlern vor Ort, können das Gebäude ja aber noch nicht betreten“, sagt Gert Frahm, Einsatzleiter in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock. Am Dienstag sollen Brandursachen-Ermittler die abgebrannte Halle inspizieren. Dann könnte es auch erst Angaben zur Schadenshöhe geben. Die Nachlöscharbeiten dauern bis in die Nacht weiter an. Das Feuer ist noch nicht gelöscht, hieß es am Abend.

Von Ándreas Meyer und Gerald Kleine Wördemann