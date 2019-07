Rostock

In Rostock-Evershagen kam es am Donnerstagabend zu einem Großbrand. Die Rauchwolke ist kilometerweit über dem Nordwesten der Hansestadt zu sehen.

Das Feuer brach in einer verlassenen Kleingartenanlage aus. Mehrere Lauben haben Feuer gefangen und brannten lichterloh. Die Rauchentwicklung ist immens. Der Rauch setzt sich am Boden ab und hüllt den Nordwesten Rostocks in eine Art Nebel.

Zur Galerie Im Rostocker Nordwesten kam es am Donnerstagabend zu einem Großfeuer in einer verlassenen Gartenkolonie

Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Sowohl Berufsfeuerwehr als auch die freiwillige Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kämpfen etwa 40 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Brand um Brandstiftung. Anwohner wollen beobachtet haben, wie kurz nachdem das Feuer entfacht ist, mehrere Menschen die seit mehreren Jahren leer stehende Gartenkolonie verließen. Bislang sind keine Informationen über mögliche Verletzte verfügbar.

RND/ Andreas Meyer/sal