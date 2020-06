Lichtenhagen-Dorf

Der verheerende Brand in Lichtenhagen-Dorf bewegt viele Menschen. Ein Blitz hatte am Abend des 27. Juni während eines kurzen, aber heftigen Unwetters in ein reetgedecktes Bauernhaus eingeschlagen. Das 1822 erbaute, denkmalgeschützte Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die 68-jährige Eigentümerin, Helga Fritz, konnte sich aus dem Haus retten und bei ihrer Schwester im Dorf vorerst eine Bleibe finden.

Gemeinde auf Wohnungssuche für Brandopfer

„Wir suchen dringend nach einer Wohnung“, erklärt Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen-Dorf. Er sei froh, dass der Bewohnerin bei dem Feuer selbst nichts passiert sei. „Frau Fritz soll auf jeden Fall in unserer Gemeinde bleiben, ihre Geschwister wohnen hier, die Familie ist hier seit Ewigkeiten ansässig, eine alt eingesessene Bauernfamilie“, berichtet Barten. Er war selbst am Unglücksabend vor Ort, hat mit organisiert, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Getränken und Essen versorgt wurden. Inzwischen habe es mehrere Gespräche mit der Familie und in der Gemeinde gegeben, wie der betroffenen Frau geholfen werden kann, informiert Barten.

Die Kirchgemeinde Lichtenhagen-Dorf hat eine Hilfsaktion angeschoben. Pastorin Anke Kieseler hat bereits am Brandabend mit der Familie gesprochen und Helga Fritz gestern besucht. Sie sei sehr dankbar und froh über die große Hilfsbereitschaft durch die Familie, Nachbarn, die Kirch- und kommunale Gemeinde, berichtet die Pastorin. „Es tut ihr gut, zu sehen und zu erfahren, wie groß die Anteilnahme der Menschen ist“, sagt Kieseler.

Erlös des Sommercafés wird gespendet

Die Kirchgemeinde will nun den Erlös des beliebten Sommercafès im Pfarrgarten an diesem Mittwoch und Donnerstag an Helga Fritz übergeben. „Wir werden auch eine Spendenbox aufstellen“, kündigt Friedrich Heilmann vom Kirchgemeinderat an. Außerdem initiiert die Kirche eine Spendenaktion, die ab 30. Juni auf der Web-Site www.dorfkirchelichtenhagen.de veröffentlicht wird. „Das Geld werden wir Frau Fritz zur Verfügung stellen“, betont die Pastorin. „Sie hat nichts mehr“, und die Spendengelder würden beispielsweise zur Einrichtung einer neuen Wohnung dringend gebraucht. „Dies ist eine Situation, in der man jegliche Hilfe annehmen darf“, sagt die Pastorin und das habe Frau Fritz verstanden.

„Ich stehe vor dem Nichts, mein Leben ist kaputt“, hatte Helga Fritz unmittelbar nach dem Brand erklärt. „Ich habe hier von der Geburt bis 1975 hier gelebt, bin dann nach Tessin gezogen, um 2016 wieder zurückzukommen“, sagte die Rentnerin. Mit großer Anteilnahme reagieren auch viele OZ-Leser. Auf Facebook wünschen sie Frau Fritz alles Gute und viel Kraft, nach dieser Katastrophe wieder nach vorn blicken zu können. Stephanie Michaelis-Klivinyi war selbst als Kameradin der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz in Lichtenhagen-Dorf. „Ich würde die Frau sehr gern unterstützen“, schreibt sie auf Facebook.

OZ-Leser bieten auf Facebook Unterstützung an

Martin Siemon berichtet, dass er vor 14 Jahren selbst einmal in einer ähnlichen Situation war. „Also wenn Hilfe gebraucht wird oder Kleidung oder auch nur jemand zum Reden, gerne melden“, schreibt er. Birgit Martina wünscht viel Kraft und schreibt auf Facebook: „Unser Haus wurde am 13. Juni 2019 von einem Blitzschlag getroffen. Wir sind beim Aufbau, also Kopf hoch.“

Das älteste Haus des Dorfes lässt sich nicht wieder aufbauen. „Es war das älteste, wertvollste Gebäude, mitten im denkmalgeschützten Dorfkern“, erklärt der Bürgermeister. Er sei jedoch froh, dass die Funken nicht übergesprungen sind und andere Gebäude in Brand gesetzt haben. Hier habe die Feuerwehr Großes geleistet. Im Löscheinsatz waren die Rostocker Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Admannshagen/Bargeshagen, Elmenhorst, Lambrechtshagen/Sievershagen und Nienhagen. „Zum Glück stand der Wind günstig“, sagt Uwe Barten, außerdem hätte die Feuerwehr angrenzende Reetdächer und Hecken vorsorglich mit Wasser gekühlt.

Pastorin Kieseler beobachtet auch eine große Dankbarkeit im Dorf. „Es hätte jeden treffen können“, sagt sie und freut sich, dass Nachbarn und Freunde, Bekannte und Unbekannte helfen, die ganze Dorfgemeinschaft so zusammenhält und die 68-Jährige nach Kräften unterstützt.

