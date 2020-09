Große Pilz-Galerie in Rostock lockt zahlreiche Besucher

Rostock

Die kleine Emma kommt am Samstagvormittag kaum aus dem Staunen heraus, als sie mit ihren Eltern die 42. Landes-Pilzausstellung im Botanischen Garten der Universität Rostock besucht. Die vielen unterschiedlichen Formen und dazu die Farbvielfalt der kleinen Hüte lassen ihre Augen regelrecht funkeln. Etwa 150 verschiedene Pilzarten aus Norddeutschland kann die Dreijährige dort bewundern. „Manche davon habe ich schon einmal im Wald gesehen“, verrät das Mädchen.

Am liebsten würde sie gleich mit ihrem Papa losziehen und sich selbst auf die Suche nach essbaren Pilzen begeben. Bevor es für die beiden aber los geht, will Papa Tobias Ewert zunächst einmal sein Wissen etwas auffrischen. „Steinpilze und Maronen erkenne ich zielsicher. Bei allen anderen Arten bin ich noch vorsichtiger“, gesteht er.

Ideal für Anfänger: Röhrlinge

Ria Bütow hat direkt einen Tipp parat. Die leitende Pilzberaterin der Hansestadt Rostock weiß genau, worauf es beim Sammeln ankommt, welche Arten essbar sind und von welchen Pilzen man als Laie am besten die Finger lassen sollte. „Als Anfänger kann man schnell mal daneben greifen“, warnt die Expertin. Daher rät sie Anfängern, sich zunächst auf das Sammeln von Röhrlingen zu konzentrieren. „Davon haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nämlich keine giftigen Exemplare“, klärt Bütow auf.

Erkennen ließen sich diese Pilzarten an einem schwammartigen Gewebe auf der Unterseite ihrer Hüte. Wer sich nach einem langen Tag im Wald dennoch unsicher ist, ob tatsächlich alles, was im eigenen Korb gelandet ist, auch für den Verzehr geeignet ist, habe stets die Möglichkeit, eine Beratungsstelle aufzusuchen. „Dort schauen wir dann gemeinsam die Funde durch und sortieren gegebenenfalls aus.“

Trockenheit hemmt Pilz-Wachstum

Wenn Bütow selbst in den Wald geht, kann sie sich meistens gar nicht entscheiden, welche Pilze sie am liebsten sammeln würde. „Jede Art hat ihren ganz eigenen Geschmack. Da ist es schwierig, einen Favoriten zu benennen“, sagt sie. Ebenso schwierig seien momentan die Wachstumsbedingungen für Pilze. Die Hitze und Trockenheit der letzten Monate hätten nicht gerade dazu beigetragen, dass sie aus dem Boden sprießen. Ganz im Gegenteil: „Aktuell ist es nicht einfach, schöne Exemplare zu finden. Bleibt zu hoffen, dass der Oktober mehr Regen bringt“, so Bütow weiter.

Emil (7, l.) und sein Bruder Jonas (5) sind gespannt auf die Pilzausstellung. Quelle: OVE ARSCHOLL

Familie Kruse ist optimistisch, dass sie in diesem Herbst noch fündig werden. Wie jedes Jahr wollen Mama Anne, Papa Lars und die beiden Söhne Emil (7) und Jonas (5) auch diesmal wieder gemeinsam auf die Suche gehen. Die Ausstellung im Botanischen Garten ist für sie quasi der Auftakt zur Saison. „Einmal haben wir einen Pilz gefunden, der fast 25 Zentimeter groß war“, erinnert sich Emil. „Hoffentlich klappt das wieder.“

Pilz des Jahres macht seinem Namen alle Ehre

Nicht ganz so riesig wird der Pilz des Jahres 2020. Auch diesen können die Besucher bei der diesjährigen Ausstellung bewundern. Und der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Noch bevor man ihn überhaupt sieht, macht er sich durch seinen durchdringenden Aasgeruch bemerkbar, wie Veronika Weisheit, Pilzberaterin aus Bad Doberan verrät. „Damit lockt die Gemeine Stinkmorchel Fliegen an“, erklärt die Expertin weiter.

Diese würden die stinkende Sporenmasse verzehren und später über den Verdauungstrakt wieder ausscheiden, was wiederum der Verbreitung des Pilzes diene. „Das ist ganz einzigartig und ein schönes Beispiel für die Abhängigkeit von Lebewesen“, meint Weisheit. Lediglich vom Verzehr der Pilze würde sie abraten. Zwar seien sie nicht giftig, der Geschmack komme aber dem Geruch gleich – modrig und erdig.

Von Susanne Gidzinski