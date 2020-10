Rostock

Ein 30-jähriger Tourist aus Bayern hat sich am Dienstag in einem Moor der Rostocker Heide verirrt und musste durch einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gerettet werden. Dabei kamen ein Polizeihubschrauber und ein Schlauchboot zum Einsatz.

Wildcamping in Rostocker Heide geplant

„Er wollte die Nacht zelten und im Wald verbringen“, so Ralf Gesk vom Brandschutz- und Rettungsamt Rostock. Dafür muss er bewusst abseits der befestigten Wege gefahren sein und habe sämtliche Orientierung in dem sumpfigen Gebiet verloren.

Da es ein großes Moor- und Waldgebiet ist, hatte die Polizei zunächst Schwierigkeiten, den 30-Jährigen zu orten. Aufgrund der Dunkelheit und des unzugänglichen Geländes konnten die Beamten den Urlauber weder zu Fuß noch per Auto erreichen. Von einem Polizeihubschrauber aus entdeckten die Beamten den Radfahrer nach mehreren Stunden.

Rettung per Schlauchboot

Weder konnte sich der Mann aus dem morastigen Grund fortbewegen, noch der Polizeihubschrauber landen. „Zwei Feuerwehrbeamte mussten um die 500 Meter in Wathosen in den Wassergräben zurücklegen und ein Schlauchboot darüber leiten“, erklärt Gesk.

Da der Mann bis zur Hüfte im Wasser stand, hätte es wegen der Unterkühlung gefährlich werden können, sagt Gesk. 13 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Fünf Stunden lang dauerte die Rettungsaktion insgesamt. Ins Krankenhaus musste der 30-Jährige nicht, sondern wurde direkt in sein Hotel gebracht. Gegenüber der OZ wollte sich der Mann nicht äußern.

Dass sich Menschen in MV verlaufen ist keine Seltenheit. So rettete ein Ehepaar Anfang August einen Jugendlichen aus einem Moor der Conventer Niederung (bei Bad Doberan). Gerettet wurden auch zwei Frauen, die im September an Rügens Steilküste die Orientierung verloren.

Von Felicitas Ehmig