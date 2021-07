Ein Getreidefeld zwischen Pastow und Neuendorf ist am Sonntag in Brand geraten – und hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehren rund um Rostock geführt. Das Feuer kam einem Wohngebiet bedrohlich nahe. Die A 19 musste zeitweise wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt werden.

Ein mehrere Hektar großes Getreidefeld ist am heutigen Sonntagnachmittag in Pastow vor den Toren Rostocks in Brand geraten. Quelle: Stefan Tretropp