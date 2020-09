Warnemünde

Zu einem Großeinsatz am Alten Strom in Warnemünde ist es am Sonntagabend gekommen. Die Besitzer eines Fischkutters hatten gegen 19.15 Uhr einen starken Wassereinbruch in ihrem Boot bemerkt. Da die schiffsinternen Pumpen nicht in der Lage waren, das eintretende Wasser herauszupumpen, drohte der Kutter unterzugehen.

Nach Eingang des Notrufes löste die Leitstelle des Brandschutz- und Rettungsamtes Großalarm aus. Neben allen drei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, eilten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß-Klein und Warnemünde, der Rettungsdienst, die Wasserschutzpolizei, die Hafenmeisterei, sowie das Feuerlöschboot in das Seebad. Bei Eintreffen stellte dich die Situation mehr als bedrohlich dar.

Kutter sank mehrere Zentimeter

Durch den bereits starken Wassereinbruch sank der Kutter bereits sichtbar mehrere Zentimeter nach unten. „Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Schmutzwasserpumpen konnten wir aber verhindern das der Kutter sinkt“, sagte Christoph Götze, Einsatzleiter der Rostocker Berufsfeuerwehr.

Feuerwehreinsatz am Alten Strom in Warnemünde. Quelle: Benjamin Vormeyer

„Die Leckage muss nun geschlossen werden, um einen erneuten Wassereinbruch und dem damit drohenden Sinken zu verhindern. Zu diesem Einsatz wurden rund 100 Einsatzkräfte alarmiert – tätig wurden davon rund 40.“

6000 Liter Wasser

Bereits nach mehreren Minuten zeigte der Einsatz der Rettungskräfte Wirkung – der Kutter bewegte sich wieder etliche Zentimeter nach oben. Während ein Teil der Einsatzkräfte versuchte das Wasser herauszupumpen – nach Angaben der Wasserschutzpolizei – insgesamt 6000 Liter, kümmerten sich weitere Trupps um die Lokalisation der Leckage und deren Abdichtung.

Schließlich gelang es den eingesetzten Kräften den Wassereinbruch zu stoppen und den Fischkutter zu retten. Wie genau es zu der Havarie kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Einsatzleitung sollte der Kutter ohnehin in den nächsten Wochen zur Reparatur in die Werft.

Von Benjamin Vormeyer