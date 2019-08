Rostock

Weiter Widerstand gegen die Baupläne am Groten Pohl in der Rostocker Südstadt: Ein Bündnis aus mehreren Initiativen hält noch bis Sonntag eine Mahnwache zum Erhalt der rund 22 Hektar großen Grünfläche ab. „Wenn die Naturräume hier wegfallen, hätte das gewaltige Auswirkungen auf die Stadt. Beton kann man nicht atmen“, sagt Gabriele Schmidt, Vorsitzende des Kleingartenvereins „Am Pütterweg“. Angesichts des Klimawandels wäre eine großflächige Bebauung verantwortungslos, so Schmidt weiter.

Auf dem Gelände sollen insgesamt 700 neue Wohnungen und Gewerbe entstehen. Dafür jedoch müssen insgesamt 358 Kleingärten in vier Anlagen weichen. Die meisten Parzellen stehen bereits leer, einige sind schon beräumt.

Am Pütterweg gibt es jedoch eine Gruppe von rund 20 Kleingärtnern, die sich gegen eine Aufgabe wehrt. Im Januar 2018 haben sie von der Stadt die Kündigung ihrer Pachtverträge erhalten – was sie nicht beeindruckte. „Es ist gerichtlich festgestellt worden, dass die Schreiben rechtswidrig waren“, sagt Schmidt. Schließlich gebe es noch keinen rechtskräftigen Bebauungsplan.

Mehr als 90 Kleingärten werden wieder genutzt

Nach einem Vorschlag aus dem Ortsbeirat Südstadt haben die Kleingärtner nun damit begonnen, die aufgegebenen Parzellen am Pütterweg zur Nutzung an Studenten und Familien zu geben. Ergebnis: Inzwischen werden wieder mehr als 90 Gärten bewirtschaftet. „Wir waren selber überrascht über das breite Interesse“, sagt Schmidt. Der Bedarf sei sogar noch größer. „Die anderen Kleingärten sind aber leider nicht mehr nutzbar, weil die Lauben durch Vandalismus zerstört wurden.“

Wer durch die leeren Anlagen streift, sieht überall beschmierte Wände, abgesägte Bäume und zerstörte Fensterscheiben. Kinder und Jugendliche haben sich hier reichlich ausgetobt. Andererseits wächst zwischen den Ruinen überall das Grün. „Das ist hier wie eine kleine Oase. Die Luft ist so frisch und es ist kein einziges Auto zu hören“, sagt Stephan Brüsch.

Vorwürfe: Biotope falsch eingestuft?

Protest auf der geräumten Fläche der einstigen Gartenanlage „Groter Pohl“ Quelle: NABU

Auch Christina Eisermann setzt sich für den Erhalt der Kleingärten ein. „Das ist eine so schöne grüne Lunge mitten in der Stadt. Das gibt es kaum noch in Rostock.“ Sie spricht von Walnussbäumen, Lurchen, Bienen oder auch Eidechsen, die sie hier schon gesehen hat. „Warum soll das alles zerstört werden?“

Eisermann schüttelt den Kopf: „Wir haben jetzt schon verstopfte Straßen. Und wenn hier Wohnungen und Gewerbe entstehen, werden die Straßen noch mehr verstopft sein.“ Aus ihrer Sicht gibt es genug andere Brachflächen in Rostock, die bebaut werden könnten.

Laut dem Naturschutzbund Nabu soll die Stadt den Wert der Biotope am Groten Pohl viel zu niedrig eingeschätzt haben. Die Liste der beanstandeten Mängel ist lang: Viele alte schützenswerte Bäume sollen nicht ausreichend berücksichtigt, der ökologische Wert der zahlreich vorhandenen hohen Hecken ignoriert, Teiche übersehen und der Versiegelungsgrad in den Kleingartenanlagen pauschal als viel zu hoch angenommen worden sein, so die Naturschützer.

Beschluss der Bürgerschaft

Die Stadt weist die Vorwürfe zurück: „Es gab keine Unregelmäßigkeiten. Für den gesamten Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage ‚Groter Pohl‘ wurde bereits 2016 als Bestandteil des Grünordnungsplans für den Bebauungsplan ‚Wohn- und Sondergebiet am Südring‘ eine Biotoptypenkartierung durchgeführt“, heißt es aus dem Rathaus. Der Nabu hat dennoch Anzeige gestellt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz sowie die Rostocker Baumschutzsatzung.

Schilder prangern das Verschwinden von Kleingärten an. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Rostocker Bürgerschaft hat der Auslegung des neuen Bebauungsplanes im November 2018 mit großer Mehrheit zugestimmt. Den Kleingärtnern vom Pütterweg wird vorgeworfen, dass sie die Änderung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2000 ignorieren – schließlich sei in diesem das Weichen der Kleingärten festgehalten worden.

Schmidt sagt dazu: „Damals sind wir beschwichtigt worden, dass das ja nur Pläne sind und das noch ewig dauern werde. Heute heißt es: Warum habt ihr euch nicht eher gekümmert.“ Hinzu komme: „Im Jahr 2000 war das Thema Klimawandel noch nicht so aktuell wie heute“, so die Vorsitzende.

Obst und Gemüse werden verschenkt

Margrit und Gunter Brümmer haben ihren Kleingarten in der Anlage „Dr. Ernst Heydemann“ bereits abgegeben. Dennoch beteiligen sie sich an dem Protest. „Diese grüne Lunge sollte erhalten bleiben. Es könnte an dieser Stelle doch auch ein Stadtpark angelegt werden, damit sich die Rostocker hier erholen können“, sagt Margrit Brümmer.

Sommerfest ab 14 Uhr Neben dem Naturschutzbund Nabu, dem Kleingartenverein „Am Pütterweg“ und der Initiative Kleingärtner Rostock (IKR) beteiligen sich auch die Bürgerinitiative Südstadt und die Fridays-for-Future-Bewegung an der Mahnwache auf der Fußgängerbrücke zwischen Stadthalle und dem Gelände am Groten Pohl. Am heutigen Sonnabend ist ab 14 Uhr ein großes Sommerfest im Vereinsgarten 17 geplant. „Alle Rostocker sind eingeladen“, sagt Christina Eisermann. Obst und Gemüse werden verschenkt und es gibt unter anderem eine Pflanzentauschbörse.

