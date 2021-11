Rostock-Südstadt

Wohnen außerhalb des Stadtzentrums heißt bis jetzt meistens, einen, vielleicht sogar zwei Parkplätze direkt vor der Tür zu haben. In der Innenstadt undenkbar, lässt sich das in weniger dicht bebauten oder sogar neu gebauten Vierteln noch gut verwirklichen.

Doch im geplanten Wohngebiet am Groten Pohl in der Rostocker Südstadt soll es damit vorbei sein: Parkplätze direkt am Haus wird es gar nicht geben und in den dezentralen Quartiersgaragen stehen jedem Haushalt im Schnitt nur 0,6 Stellplätze zur Verfügung. Reicht das?

Komplett unrealistisch

„Ich halte das für komplett unrealistisch“, sagt Julia Kristin Pittasch. Die FDP-Vertreterin im Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft hatte in dessen jüngster Sitzung die Präsentation des Stuttgarter Architekturbüros Haas Cook Zemmrich verfolgt und ist ganz und gar nicht überzeugt: „Wir planen da gleich schon die künftigen Probleme mit“, befürchtet sie.

Zumal sich die Schlüsselzahl von 0,6 nicht mit dem geltenden Parkraumkonzept für den Innenstadtbereich decke: „Der sieht eigentlich einen Parkplatz pro Wohneinheit vor“, so Pittasch. Verschärft werden könnte die Situation ihrer Ansicht nach noch durch die geplante Ansiedlung der Zentrale des Autovermieters Sixt mit etwa 1000 Beschäftigten am Groten Pohl. „Das könnte den Parkdruck weiter erhöhen.“

Keine, eine oder zwei Tiefgaragen

Das von Hass Cook Zemmrich vorgestellte Konzept hat mehrere Varianten. Im sparsamsten Fall sieht es drei dezentrale Quartiersgaragen mit zusammen 1650 Parkplätzen vor. Der errechnete Bedarf für das Gebiet (Wohnen und Gewerbe) liegt bei etwa 1630.

Parkkonzept Groter Pohl, sparsamste Variante ohne Tiefgaragen, nur mit 3 dezentralen Quartiergaragen (QG) Quelle: Hass Cook Zemmrich

In weiteren Varianten sind zudem eine oder zwei kleine oder große Tiefgaragen mit zusätzlich bis zu 830 Plätzen geplant. Die Idee, dass es auch Tiefgaragen unter dem eigentlichen Wohngebiet geben könnte, wurde jedoch komplett verworfen.

Ganz bewusst verkehrsarm

Die Ortsbeiratsvorsitzende in der Südstadt, Kristin Schröder (Linke), begrüßt das Konzept: „Ich finde das gut so. Die Bürgerschaft hat schon vor zehn Jahren beschlossen, dass das Gebiet verkehrsarm werden soll. Wenn ich also dorthin ziehen will, muss ich mir bewusst sein, dass es nur eine begrenzte Zahl von Stellplätzen geben wird.“

Gar nicht einverstanden ist Schröder dagegen mit der Sixt-Ansiedlung, die zusätzlichen Verkehr bringen und dadurch das Konzept durcheinanderbringen könnte: „Dort war ein Sondergebiet für Uni-Ausgründungen und Kleingewerbe vorgesehen.“

Wo, wenn nicht hier?

Ralph Müller, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, betont, der Grote Pohl sei ideal geeignet, um mit weniger Parkplätzen als bisher auszukommen „Wo, wenn nicht hier, könnten wir den Schlüssel absenken?“ Das Gebiet sei über öffentlichen Nahverkehr und Radwege ideal angebunden. Das Verkehrskonzept sieht zudem Car-Sharing-Angebote und ausleihbare Lastenfahrräder vor.

Vier Minuten Warten an der Ampel

Neben dem Parken drohen dem Groten Pohl weitere Verkehrsprobleme: Die Anbindung an das Straßennetz der Südstadt könnte im Berufsverkehr zu Ampel-Wartezeiten von über vier Minuten führen – 70 Sekunden gelten in der Stadtplanung als gerade noch akzeptabel. Das ergab eine Untersuchung des Ingenieurbüros SHP (Hannover).

Ein Anschluss direkt an den Südring würde bedeuten, dass nicht alle wartenden Autos innerhalb einer Grünphase über die Kreuzung kommen. So würde sich ein Rückstau bilden, der bis zum Goetheplatz reicht. Verkürzt werden könnte die Wartezeit nur, wenn die Bewohner des neuen Quartiers ausschließlich nach rechts, also stadtauswärts, abbiegen dürften.

Von der Feuerwehr überrascht

Da aber viele Fahrten wohl eher die Stadtmitte zum Ziel haben dürften, wäre auch diese Lösung wohl nicht praktikabel. Im Gespräch war auch ein zweispuriger Kreisverkehr. Der wurde jedoch wegen der kreuzenden Straßenbahn schnell verworfen.

Die einzige Alternative ohne Rückstau wäre die Anbindung über die Erich-Schlesinger-Straße. Doch hier ergibt sich ein weiteres Problem: Die dortige Feuerwache soll in den nächsten Jahren erweitert werden, die Zahl der ausrückenden Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge wird sich voraussichtlich verdoppeln, sagte Sigrid Hecht, Chefin der Stadtentwicklungsgesellschaft RGS. Darauf reagierten die Ingenieure sichtlich überrascht: Das hatten sie in ihrer Studie offenbar nicht berücksichtigt.

Von Axel Büssem