Rostock

Lange standen sie still, nun rollen die Bagger wieder auf dem brachliegenden Grundstück in der Grubenstraße in Rostock. Zwischen den historischen Giebeln der Östlichen Altstadt entsteht ein Neubau mit 58 Mietwohnungen und Geschäften. Die sollten ursprünglich schon Ende dieses Jahres bezugsfertig sein. Doch der schwierige Baugrund sorgte für Verzögerungen – auch, weil die archäologischen Untersuchungen länger dauerten als gedacht.

Mieter sollen im Juni 2024 einziehen können

Nun aber steht der neue Fertigstellungstermin fest: Im Juni 2024 sollen die Mieter die neuen Ein- bis Vierraumwohnungen mit einer Größe von 40 bis 125 Quadratmetern beziehen können. Das teilte Sebastian Janz, Leiter der Marketingabteilung der JH Holding GmbH mit, die die Häuser in der Grubenstraße bauen lässt.

Auf einem Grundstück in der Grubenstraße in Rostock entstehen 58 neue Mietwohnungen und Gewerbeflächen. Der Baugrund gilt als schwierig. Quelle: Ove Arscholl

Schon jetzt gebe es zahlreiche Interessenten für die neuen Wohnungen. „Uns haben bereits viele Anfragen erreicht, wir führen aktuell eine Reservierungsliste, wo sich jeder eintragen lassen kann. Es sind noch diverse Wohn- und Gewerbeeinheiten verfügbar“, so Janz weiter. Die Liste ist online verfügbar, auf einer Webseite, die eigens für das Projekt erstellt wurde.

Höhe der Mieten noch nicht abschließend festgelegt

Auch wenn die Wohnungen im Herzen Rostocks erst 2024 fertig sind, soll schon in Kürze feststehen, wer sie beziehen darf. „Die Vermietung startet zeitnah“, so Janz weiter. Was die künftigen Bewohner zahlen müssen, steht allerdings noch nicht fest. „Das können wir aktuell aufgrund der hohen Nachfrage noch nicht abschließend sagen. Aber: „Wir werden uns an ortsübliche Mieten für energetische Neubauprojekte anpassen“, heißt es vonseiten der JH Holding.

Hinter der Gesellschaft steht der Rostocker Unternehmer Jonas Holtz, der unter anderem den JOHO Sportpark in Bargeshagen betreibt und dem Energieversorger Jes AG vorsteht. Holtz lässt derzeit parallel weitere 28 Mietwohnungen am Warnowufer 24 bauen sowie vier Mehrfamilienhäuser mit 54 Zwei- bis Dreiraumwohnungen zur Miete in Bentwisch. 65 Miet- und Eigentumswohnungen sollen zudem am Warnowufer an der Ecke zur Kehrwieder entstehen. Dort ist der Baubeginn für dieses Frühjahr geplant.

Projekt wird zum Teil durch Crowdinvest finanziert

Das Projekt in der Grubenstraße, zu dem auch eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen gehört, kostet laut Unternehmensangaben insgesamt gut 18 Millionen Euro. Mindestens einen Teil davon schießen private Anleger zu – per Crowdinvestment, eine Art Schwarmfinanzierung, die in der Immobilienbranche nicht unüblich ist. Dabei investieren Käufer mindestens 500 Euro in Anleihen und bekommen bei einer Laufzeit bis 2026 sechs Prozent Zinsen.

In einem Informationspapier wird allerdings darauf hingewiesen, dass der Erwerb des Wertpapiers mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann. Dennoch hätten sich laut Angaben der JH Holding „viele Investoren beteiligt“. Über die genaue Anzahl wolle das Unternehmen jedoch keine Angaben machen, hieß es.

Ocean Architects passten Entwürfe an Strukturen der Altstadt an

Entworfen und geplant hat die neuen Häuser in der Grubenstraße das Architekturbüro Ocean Architects aus Waren an der Müritz. Die Gebäude wurden der typischen Struktur der östlichen Altstadt angepasst, so dass sie sich perfekt der Umgebung anpassen, heißt es im Exposé.

In der Grubenstraße in Rostocks Östlicher Altstadt entstehen 58 Mietwohnungen. Bauherr ist die JH Holding GmbH, die Entwürfe stammen von den Ocean Architects aus Waren. Quelle: Visualisierung Ocean Architects

Zuvor waren mehrere Eigentümer wegen des schwierigen Baugrunds davor zurückgeschreckt, die Brachfläche wieder zu füllen. Das starke Gefälle des Areals erschwert die Arbeiten über und unter der Erde. Außerdem musste die Fläche umfassend nach Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden.

Laut dem Bauherren wurden renommierte Partnerfirmen gefunden, die das Projekt umsetzen. Auch mit den Rostocker Archäologen wurde eng zusammengearbeitet.

Von Katrin Zimmer