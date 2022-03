Grüne Berufe in MV: Warum immer mehr junge Leute im Wald arbeiten wollen

Güstrow

Ben Struve hat seinen Traumjob gefunden – zumindest ist er auf dem Weg dorthin. Der 17-Jährige hat vor einem halben Jahr eine Ausbildung zum Forstwirt begonnen, ist nun fast jeden Tag im Wald, an der frischen Luft, arbeitet mit dem Rohstoff Holz. „Ich wollte etwas mit Bezug zur Natur machen“, sagt er und damit liegt er zurzeit voll im Trend.

Er hat einen der begehrten Ausbildungsplätze zum Forstwirt oder zur Forstwirtin bekommen. Auf 40 neue Lehrstellen für dieses Jahr haben sich allein bei der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern etwa 220 junge Leute beworben. Im vergangenen Jahr waren es sogar 329.

Ben Struve (17) ist im ersten Lehrjahr zum Forstwirt. Ausbilder Martin Doliwa steht mit ihm in der Werkstatt. Quelle: Ove Arscholl

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist mit einer Gesamtfläche von 2,3 Millionen Hektar das sechstgrößte Land in der Bundesrepublik. Mit einer Waldfläche von rund 558 000 Hektar hat der Nordosten jedoch nur einen Waldanteil von 24 Prozent, womit es nach Schleswig-Holstein (10,3 Prozent) den zweitgeringsten Bewaldungsanteil aller Flächenländer aufweist.

Sturmschäden beschäftigen Forstwirte

Dennoch wollen immer mehr junge Menschen einen grünen Beruf ergreifen, so wie Friederike Lehmann (21), die bereits im dritten Lehrjahr ist, und Simon Frehse (18). Beide absolvieren ihre Ausbildung in Güstrow.

Forstwirtschaftsmeister Martin Doliwa bildet die angehenden Forstwirtinnen und Forstwirte in Güstrow aus. „Sie erzählen mir alle, dass sie auch im Beruf die Nähe zur Natur suchen“, sagt Doliwa. Seit 2017 ist er Ausbilder. Zurzeit haben er und die Lehrlinge vor allem noch mit Sturmschäden zu tun. „Im Winter und Frühling geht es vor allem um Einschläge und Fällungen und wir räumen noch die Schäden der Stürme auf“, erklärt Azubi Ben Struve. Am meisten Spaß macht ihm die Arbeit mit den verschiedenen Geräten – mir Motor- und Akkusägen oder Freischneidern.

Landesforst bietet 30 Ausbildungsplätze mehr an

Seit September vergangenen Jahres können sich Azubis und Ausbilder zudem über ein neues Ausbildungszentrum in Güstrow freuen. Nachdem an diesem Standort zum Schluss nur noch in zwei maroden Garagen ausgebildet werden konnte, steht inzwischen der CO2-neutrale Holzbau. „2005 gab es die ersten Ideen dazu, konkreter wurden die Planungen aber erst 2014“, berichtet Forstamtsleiter Ralf Neuß.

Forstamtsleiter Ralf Neuß steht vor dem neuen Ausbildungszentrum für Forstwirte und Forstwirtinnen in Güstrow. Das Gebäude ist CO2-neutral erbaut. Quelle: Ove Arscholl

Landwirtschaftsministerium und Landesforst wollten so auch dem Run auf die „grünen Berufe“ gerecht werden. Die im Nordosten angebotenen Stellen für Lehrlinge wurden zum September von 60 auf 90 erhöht. Dazu bedurfte es auch baulichen Erweiterungen wie in Güstrow. An dem Standort wurden 1,7 Millionen Euro investiert.

Zehn Forstämter im Land bilden Lehrlinge aus

„Die Lehrwerkstatt in Güstrow ist der erste Holzneubau der Landesforst. Durch den Einsatz eines CO2-neutralen Baustoffes kann der Einsatz von energieintensiven Baustoffen wie Beton und Stahl vermieden werden“, erklärte Till Backhaus (SPD), Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, zur Eröffnung.

Die neue Landesforstschule in Güstrow ist größtenteils aus Holz. Quelle: Ove Arscholl

Das Thema Holz ist für die Azubis und Mitarbeiter in Güstrow so allgegenwärtig. Die Gänge sind mit OSB-Platten verkleidet, an den Seiten im Arbeitsraum stehen Kiefermassivholzbänke, auch die Decken sind aus Holz. „Der Rohstoff soll überall zu sehen sein“, erklärt Ralf Neuß. Geheizt wird mit Bullerjahns, die die Wärme im Gebäude verteilen.

Insgesamt bilden zehn Forstämter im Nordosten aus, darunter die Ämter in Neustrelitz, Schlemmin, Billenhagen oder Nossentiner Heide. Das Land unterstützt die Forstwirtausbildung jährlich mit rund zwei Millionen Euro. Die praktische Lehrzeit wird in den Forstämtern der Landesforst MV oder privaten Betrieben absolviert. Hinzu kommen für jeden Auszubildenden Berufsschul- und überbetriebliche Abschnitte in Güstrow-Bockhorst.

Von Michaela Krohn