Rund 15 000 Kleingarten-Parzellen gibt es in Rostock. Weil sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Stadtentwicklung spielen, hat die Hansestadt die Erarbeitung eines Konzeptes „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ in Auftrag gegeben.

Zweieinhalb Jahre habe die Entwicklung gemeinsam mit Bürgern und Vereinsvorständen gedauert, wie Umweltsenator Holger Matthäus am Montagnachmittag berichtet. Das Resultat kann ab sofort im Rahmen eines speziell eingerichteten Info-Lokals im Rathaus begutachtet werden.

Grün, grüner, Rostock

Kleingärten seien wichtig für eine Stadt. „Die genaue Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass wir 560 Hektar an Kleingartenfläche in Rostock haben – leider sind nicht alle Stadtteile gleichermaßen gut mit Grün versorgt“, sagt Dr. Ute Fischer-Gäde, Leiterin des Amtes für Stadtgrün. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Auf neun Mehrgeschosshäuser soll im Idealfall ein Kleingarten kommen. „Damit wollen wir allen Bürgern einen Zugang dazu ermöglichen.“

Dies bedeute aber nicht, dass alle Parzellen so, wie sie jetzt sind, erhalten bleiben können. Weit abgelegene Flächen, die nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden können, müssen unter Umständen dran glauben. „Insgesamt geht es uns aber um die Erhaltung der Gärten“, so Fischer-Gäde.

Gartenfreunde sind zufrieden

Das freut vor allem Matthias Schreiter, Vorsitzender des Verbands der Gartenfreunde Rostock. Er ist zufrieden mit dem Konzept der Stadt. „Wenn Rostock eine grüne Stadt am Wasser bleiben will, ist es wichtig dafür auch etwas zu tun. Da bieten Kleingärten eine gute Möglichkeit“, betont er.

Auch Brigitte Neumann hat den Entstehungsprozess für das Kleingartenentwicklungskonzept von Anfang an mit verfolgt. Die 65-Jährige gärtnert nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern setzt sich dafür ein, dass die Hansestadt grün bleibt. „Ich finde es gut, dass man sich hier für die Erhaltung der Kleingärten einsetzt und diese in die ganzheitliche Stadtplanung einbeziehen möchte. Das ist wichtig.“

Eines von zwölf geförderten Modellvorhaben

Das Konzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ ist eines von bundesweit zwölf geförderten Modellvorhaben im Rahmen des „Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung und Teil der 2013 gestarteten Initiative des Bundes „Grün in der Stadt“. Auftraggeber ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Interessierte haben noch bis zum 6. August die Möglichkeit einen Rundgang durch die Ausstellung zu machen. Das Info-Lokal hat jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Aufgrund der notwendigen Beachtung der hygienischen Anforderungen und der dadurch beschränkten Teilnehmerzahl, kann es zu Wartezeiten kommen.

Von Susanne Gidzinski