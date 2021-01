Rostock-Stadtmitte/Berlin

Auf dem Markt am Doberaner Platz kann Lars Jaeger Äpfel, Tomaten oder Rosenkohl kaufen. Das Exotischste, was er dort findet, sind wohl Mangos oder andere Südfrüchte.

An seinem Arbeitsplatz ist Jaeger anderes gewohnt: Dort hat er es auch mal mit norwegischem Walfleisch, kasachischen Hammelaugen oder vergorener Stutenmilch zu tun. Der Rostocker Lars Jaeger leitet die weltgrößte Lebensmittel- und Agrarmesse, die Grüne Woche in Berlin.

Großer Marktplatz für die ganze Welt

Die kulinarischen Erfahrungen sind für Jaeger aber nicht das Wichtigste in seinem Job: „Die Grüne Woche wird oft auf Essen und Trinken reduziert. Sie ist aber vor allem ein großer Marktplatz, auf dem Produzenten aus aller Welt ihre Produkte testen.“ So mancher Bestandteil unserer heutigen alltäglichen Kost sei durch die Messe bekannt geworden, wie etwa die Kiwi.

Besonders wichtig sei auch der Austausch mit den verschiedenen Herkunftsländern, erklärt Jaeger, der für die Grüne Woche schon mehr als 30 Länder bereist hat. „Gerade für die jeweiligen Partnerländer ist eine gute Vorbereitung auf die Messe wichtig.“

Erfolgreiche Finnen

So hätten sich etwa die Finnen 2019 genaue Gedanken gemacht, wie sich die Investitionen für die Messe am besten rechnen könnten. Mit Erfolg: „Nach der Grünen Woche konnte Finnland seine Lebensmittelexporte verdoppeln“, weiß Jaeger.

Auf seinen Reisen rund um die Welt sei ihm auch so manche dubiose Spezialität aufgetischt worden, berichtet der Messe-Chef. „In Kasachstan habe ich Sachen gegessen, die dürfte man hier wohl gar nicht auf den Markt bringen.“ Hammelaugen und vergorene Stutenmilch würden aber den Geschmack der Deutschen wohl ohnehin nicht treffen. Allerdings gebe es heutzutage gar nicht mehr so viele unbekannte Gerichte, weil die Menschen inzwischen fast die gesamte Welt bereisen.

Ärger wegen norwegischem Walfleisch

Manchmal sorgen die von den Ausstellern mitgebrachten Delikatessen auch für Ärger. „Vor einigen Jahren hatten die Norweger das Thema Walfleisch. Damit haben sie weder sich noch uns einen Gefallen getan.“

Auch die russische Delegation sorgte für Wirbel, weil sie noch Schweinefleisch mitbrachte, als dies wegen der in Osteuropa grassierenden Afrikanischen Schweinepest strengstens verboten war. „Wir mussten die ganze Halle räumen und desinfizieren“, erinnert sich Jaeger.

Am sichersten ist vegan

Angesichts des Drucks aus dem Internet sei es heute für Aussteller am sichersten, auf vegetarisch oder sogar vegan zu setzen – also komplett auf tierische Produkte zu verzichten, rät Jaeger. „Die Stimmung in den sozialen Medien kocht da sehr schnell hoch.“

Seinen eigenen Rundgang über die Grüne Woche macht Jaeger am liebsten mit seinen zwei 11 beziehungsweise 16 Jahre alten Söhnen. „Die lieben es, neue Dinge zu probieren und weisen mich oft auf Geheimtipps hin.“

Vergoldete Auster muss nicht sein

Er selbst mache allerdings Spezialitäten nicht an ihrer Exotik fest, sondern an ihrer Qualität, betont der studierte Ingenieur und Betriebswirtschaftler. „Es muss nicht die vergoldete Auster sein. Auch gute Fleischstücke, spezielle Öle oder Gewürze können etwas Besonderes sein.“ Er decke etwa regelmäßig seinen Jahresbedarf an Gewürzen auf der Grünen Woche.

In diesem Jahr war das allerdings nicht möglich. Wegen Corona fand die Grüne Woche rein virtuell statt und dauerte auch nur zwei Tage. „Das war eine ganz andere Veranstaltung: null Emotionen und kaum persönliche Begegnungen.“

20 000 virtuelle Teilnehmer

Dennoch sieht der Organisator das Experiment als Erfolg: „Wir hatten vorher auf 2000 bis 5000 Internet-Zugriffe gehofft. Am Ende waren es über 20 000. Hinzu kamen noch zwei große Kongresse mit jeweils über 10 000 Zuschauern am Bildschirm.“ Auch technisch habe alles gut funktioniert.

Auf Produktpräsentationen, sonst das Herz der Grünen Woche, habe man bewusst verzichtet. Stattdessen gab es Themen, wie zum Beispiel Tierwohl oder Klimaschutz. Trotzdem seien mehr als 100 Aussteller dabei gewesen. „Damit haben wir auch ein Zeichen gesetzt, denn es war die erste Großveranstaltung in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie, die nicht abgesagt, sondern digital abgehalten wurde.“

Sehnsucht nach 2022 geweckt

Und 2022 soll die Grüne Woche dann wieder wie gewohnt stattfinden, mit Ständen, Leckereien, Kongressen und Besuchern. „Wir haben jetzt die Sehnsüchte geschaffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder in Berlin treffen“, bilanziert Jaeger.

Von Axel Büssem