Grünen-Chef Robert Habeck hat sich am Mittwoch im OZ-Talk zur Zukunft der Werften in Mecklenburg-Vorpommern geäußert. Klimapolitik sei nicht ihr Ende, sondern eine große Chance. Außerdem: Welche Rolle er in einer möglichen Regierung anstrebt und warum er es vermisst, einfach mal das Klo zu putzen.