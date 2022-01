Grünes Licht für Sixt in Rostock – so soll das Unternehmen in der Südstadt bauen

Rostock

Was ist für Rostock wichtiger – Wohnraum oder Arbeitsplätze? Diese Frage stellte sich am Mittwoch in der Bürgerschaft, als es um die geplante Ansiedlung von Sixt in der Südstadt ging. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pullach bei München ist schon lange in Lütten Klein und in der Altstadt präsent. Auf dem Groten Pohl soll nun für rund 40 Millionen Euro ein Innovationscampus mit insgesamt 1200 Arbeitsplätzen entstehen, 200 davon neu.

„Aber so, wie es das Unternehmen will, mit einem 9000 Quadratmeter großen Kubus-Bau nahe Kaufland, gehen uns Wohnungen und der gesamte Charakter des Gebietes verloren“, kritisierte Kristin Schröder (Linke), Vorsitzende des Ortsbeirates Südstadt. Dabei sei es bisher immer das Argument gewesen, auf diesem Areal den dringend notwendigen Wohnraum zu schaffen – zulasten vieler Kleingärten. Andrea Krönert (Grüne) sah das dennoch anders. „Wir begrüßen die Ansiedlung und halten den Standort für geeignet.“ Zudem sei klar, dass sich Sixt in den Charakter des neuen Viertels einfügen müsste und sich deshalb die Planer des Unternehmens mit dem für den Groten Pohl zusammensetzen. Das hätte Sixt auch bei einer Vorstellung in Rostock erklärt.

„Wir befinden uns auch im Wettbewerb mit anderen Städten. Eine solche Ansiedlung abzulehnen ist etwas, das wir uns in Rostock nicht wirklich leisten sollten“, so Daniel Peters (CDU). Auch Thoralf Sens (SPD) erklärte, dass die Zahl der Jobs für die Hansestadt eine große Bedeutung hätte. „Gerade mit Blick auf die Werftenpleite und Caterpillar.“ Außerdem sei auf dem Gebiet neben Wohnungen immer auch Gewerbe geplant gewesen.

Am Ende stimmte die Mehrheit der Bürgerschaft deshalb für die Ansiedlung. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wurde beauftragt, zügig einen Bebauungsplan für das Vorhaben aufzustellen und unter Verzicht einer Ausschreibung in direkte Grundstücksverhandlungen einzutreten. Da die Bürgerschaft in der Vergangenheit den Grundsatzbeschluss gefasst hat, kommunale Grundstücke nur in Erbaupacht zu vergeben, Sixt aber das Gelände für den Campus kaufen will, wurde jetzt eine Sonderregelung beschlossen: So soll dem Wunsch des Unternehmens durch einen Flächentausch entsprochen werden. Das heißt, Sixt kauft Grundstücke von Dritten und tauscht diese dann bei der Stadt gegen das Areal auf dem Groten Pohl.

Wie viele Wohnungen durch das Bauvorhaben verloren gehen würden, wurde am Mittwoch nicht gesagt. Ziel sei es, zu versuchen, an anderer Stelle auf dem Gelände möglicherweise etwas höher zu bauen, um keinen Verlust an Wohnfläche zu haben. Zudem soll sich Sixt mit seinem Campus auch an den weiteren Zielen des Gebiets – ein verkehrsberuhigtes und grünes sowie nachhaltiges gebautes Viertel – orientieren.

Von Claudia Labude-Gericke