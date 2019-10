Grundschüler sprinten in Rostock um die Wette

Rostock

Emilia Wilkes steht an der Startlinie des 8,50 Meter langen Parcours und blickt konzentriert auf den kleinen Projektor. An der rechten Seite blinkt ein grüner Pfeil: Für die Achtjährige das Zeichen, dass sie rechts neben den aufgestellten Hütchen vorbeisprinten muss. Am Ende angekommen, dreht sich das Mädchen um und läuft im Slalom zurück zum Startpunkt. Ihre Klassenkameraden jubeln. „6,2 Sekunden“, zeigt das Messgerät an. „Das hat Spaß gemacht!“, sagt die Schülerin der Klasse 3a, die mit ihrer Zeit zufrieden ist. „In der letzten Runde habe ich 6,5 Sekunden gebraucht.“

Emilia ist eine von rund 2000 Grundschülern aus Rostock und Umgebung, die sich in diesem Jahr an der Bewegungskampagne „ Stadtwerke Rostock Kindersprint“ beteiligen. Am Dienstag fand in der Grundschule „ John Brinckman“ eine der Vorrunden statt. Eine nach dem Zufallsprinzip gesteuerte Ampel gibt die Laufrichtung vor, danach folgen Sprint und Slalom. So sollen gleichzeitig Konzentration und Koordination gestärkt werden.

Kurz nachdenken, dann starten

„Ich bin am Anfang immer aufgeregt, weil ich noch nicht weiß, auf welcher Seite ich rennen muss“, sagt Mitschüler Albert Reckziegel. „Wenn der Pfeil leuchtet, muss ich kurz nachdenken – und dann renne ich los.“ Der Achtjährige ist zufrieden mit seinem Ergebnis „Ich habe 6,03 Sekunden gebraucht“, sagt er. „Sport ist auch mein Lieblingsfach. Später möchte ich mal Fußballer werden.“

Zur Galerie Eindrücke von der Vorrunde

Sportvereine beim Finale dabei

Vor acht Jahren hat der Kindersprint das erste Mal in Rostock stattgefunden. „Die Schüler sind motiviert und haben Lust, sich zu bewegen und sich selbst zu verbessern“, sagt Thomas Schneider von den Stadtwerken. „Beim großen Finale präsentieren sich dann auch Sportvereine – da haben Eltern und Kinder direkt die Möglichkeit, sich zu informieren und anzumelden.“

Sportliche Klasse

„In dieser Klasse ist kaum ein Kind dabei, das in der Freizeit keinen Verein besucht“, sagt Klassenlehrerin Yvonne Thiel. „Zwei Stunden Sportunterricht in der Woche allein reichen nicht – die Kinder brauchen jeden Tag Bewegung.“ Bereits zum dritten Mal beteiligt sich die Klasse an der Aktion. „Die Kleinen sind sehr motiviert und freuen sich jedes Jahr auf die Veranstaltung“, so Thiel.

Rostock übernimmt Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat erneut die Hansestadt Rostock. „Kinder haben Bewegungsdrang und sind froh, wenn sie auch mal draußen im Wald spazieren können“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Leider haben nicht immer alle Kinder die Möglichkeit, in Sportvereine einzutreten und daher sind solche Angebote wichtig.“ Vor dem Sprint unterhält er sich mit den Kindern über ihre Lieblingssportarten. „Bewegung ist wichtig. Dann könnt ihr auch besser lernen“, gibt er ihnen mit auf den Weg.

Claus Ruhe Madsen spricht mit den Kindern Quelle: Katharina Ahlers

Am 26. Oktober treffen sich alle Kinder zum „großen Endspurt“ in der Sporthalle in der Maxim-Gorki-Straße wieder. Für die besten jeder Klassenstufe geht der Wettbewerb noch weiter. Sie nehmen am großen Schuljahres-Endspurt zum Ende des Schuljahres teil.

Von Katharina Ahlers