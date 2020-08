Bad Doberan

Der Schulbetrieb an der Lessinggrundschule in Bad Doberan startet wie überall in Mecklenburg-Vorpommern am Montag, 3. August. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage sowie auch Landkreissprecher Michael Fengler mit. „Der Schulbetrieb wird ohne weitere Einschränkungen aufgenommen“, so Fengler.

Eine Lehrerin der Schule hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten. Sie befindet sich in Quarantäne. Weil sie aber Kontakt mit fast allen Lehrkräften hatte, sollten Coronatests Sicherheit bringen.

Nachdem der zweite Coronatest am Sonnabendmittag negativ ausgefallen ist, haben sich das Staatliche Schulamt Rostock, der Landkreis Rostock, die Stadt Bad Doberan und die Schulleitung darauf verständigt, den Schulbetrieb aufzunehmen. „Aus medizinischer Sicht war der zweite Test ausschlaggebend“, sagt Michael Fengler. Das Kollegium sei nicht mehr gefährdet. Unabhängig davon wird die Frau am heutigen Sonntag erneut getestet.

Weil das Ergebnis des zweiten Tests bis zur Einschulung am Sonnabendvormittag noch nicht vorlag, hatten die Verantwortlichen entschieden, die Einschulung der 80 Erstklässler zu ermöglichen, jedoch anders als geplant. Aus Sicherheitsgründen fand diese ohne Schulleitung und Lehrkräfte statt. Dafür moderierten Silke Schrader, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Rostock, und Bürgermeister Jochen Arenz die Veranstaltung.

Letzterer zeigte sich erleichtert, dass die Schule starten kann. „Wie es aussieht, haben wir sehr viel Glück gehabt, wir standen ganz nahe an der Schwelle, wo es dann äußerst kritisch wird mit allen erdenklichen Folgen.“

