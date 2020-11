Dierkow

Der Grundstein ist seit Montag gelegt: Im Rostocker Stadtteil Dierkow entsteht die modernste Feuer- und Rettungswache Mecklenburg-Vorpommerns. Kosten: 28,2 Millionen Euro. Viel wichtiger aber: Mit der Fertigstellung Ende 2023 sollen die Retter der Hansestadt in der Lage sein, auch im Rostocker Nordosten die vorgeschrieben Hilfsfristen von acht Minuten einzuhalten. Bisher müssen sie zu Einsätzen in Dierkow oder Toitenwinkel erst aus der Südstadt oder dem Seehafen anrücken.

„Der Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem sichereren Rostock“, sagt Johann Edelmann, Leiter des städtischen Brandschutz- und Rettungsamtes. Er betont: „Derzeit ist es nicht möglich, unsere selbstgesteckten Schutzziele immer zu erreichen.“ Bei einer Stadt mit weit mehr als 200 000 Einwohnern, von denen etwa 13 Prozent in den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel Zuhause sind, sei dies jedoch zwingend notwendig, so Edelmann.

Feuerwache war schon 2003 im Gespräch

So soll die neue Feuer- und Rettungswache drei der Hansestadt Rostock an der Kreuzung Hinrichsdorfer Straße/Dierkower Allee aussehen. Quelle: Planungsgruppe Gestering I Knipping Architekten I Generalplaner PartmbB

Bereits 2003 und 2008 zeigten Gutachten: Die schnellsten Löschfahrzeuge sind erst nach mehr als neun Minuten am Einsatzort. Die Experten empfahlen daher schon damals den Bau einer neuen Wache. Die Planungen zogen sich jedoch immer wieder in die Länge, was für Diskussionen sorgte. Zuletzt kippte Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) das Projekt im Jahr 2014.

„Nach meinem Amtsantritt war es das erste große Vorhaben, mit dem ich in Berührung kam“, blickt Müller-von Wrycz Rekowski zurück. Damals sollte die Wache noch am Dierkower Damm entstehen. „Wir hatten aber kein Geld und die Erschließungsanlagen waren noch nicht gekauft.“ Auch musste der Feuerwehrbedarfsplan für die gesamte Stadt fortgeschrieben werden.

Direkte Ausfahrt auf die Kreuzung

Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), Finanzsenator Quelle: OVE ARSCHOLL

Also gab es neue Untersuchungen. Ergebnis: Statt vier gibt es künftig drei Feuerwachen in Rostock. Und als idealen Standort für den Nordosten haben die Experten den Bereich Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße ermittelt. Denn von hier aus seien die Stadtteile Dierkow, Toitenwinkel und Gehlsdorf ebenso gut zu erreichen wie der Überseehafen und die Altstadt. Auch könne die Feuerwehr durch die direkte Ausfahrt auf die Kreuzung sehr schnell in alle Himmelsrichtungen und auf die Autobahn ausrücken, so die Argumente.

„In einer Notsituation kommt es auf jede Sekunde an“, betont Müller-von Wrycz Rekowski. Deshalb werden an dem Standort an der Dierkower Allee neben der Berufsfeuerwehr auch eine zentrale Rettungswache und eine neue Freiwillige Feuerwehr integriert. Der dreigeschossige Gebäudekomplex mit einer Gesamtnutzfläche von rund 6500 Quadratmetern ist insgesamt für mehr als 200 Nutzer ausgelegt, die teilweise im Schichtbetrieb arbeiten.

Gebiet war naturnahe Grünfläche

Blick auf die Baustelle für die neue Feuerwache in Dierkow . Quelle: Ove Arscholl

Das Land unterstützt den Bau mit einer Sonderbedarfszuweisung von 2,5 Millionen Euro. Verantwortlich für die Umsetzung ist der städtische Immobilienverwalter KOE. Weil die 16 000 Quadratmeter große Baufläche jedoch zuletzt noch als naturnahe Grünfläche im städtischen Flächennutzungsplan geführt wurde, waren zunächst umfangreiche Verfahren zur Änderung notwendig. Als Ausgleich für die gefällten Bäume müssen nun unter anderem neue Bäume in der Rostocker Heide gepflanzt werden. Auch sollen kleine Biotope erhalten werden.

Neben der Baufeldfreimachung wurden in den vergangenen Monaten Amphibien auf ihrer Wanderschaft beobachtet und in benachbarte Laichgewässer umgesiedelt. „Die anschließenden Tiefbauarbeiten sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. In den nächsten Monaten konzentrieren wir uns auf die Rohbauarbeiten“, sagt Bauherrin und KOE-Betriebsleiterin Sigrid Hecht.

KOE: Projekt ist technisch anspruchsvoll

Hecht spricht von einem technisch anspruchsvollen Projekt. Zwar sei die Fertigstellung bis Ende 2023 geplant. Aber: „Die Inbetriebnahme der integrierten Notleitstelle wird auch 2024 noch ein Thema sein.“

Von André Horn