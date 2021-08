Gülle-Katastrophe in Groß Lüsewitz sorgt weiter für bestialischen Gestank

Groß Lüsewitz

„Meine Löwenmäulchen sind kaputt, die habe ich selbst gezogen, und die Bohnen, Petersilie und der Rhododendron sind auch hinüber“, sagt Marie-Anne Uhlig niedergeschlagen und lässt ihren Blick über ihren Garten in Groß Lüsewitz schweifen.

Vor anderthalb Wochen sind hier mehr als eine Million Liter Gülle aus der nahe liegenden Landwirtschafts GmbH Petschow übers Land geflossen. Ein Unbekannter hatte in der Nacht von Samstag zu Sonntag den Güllebehälter des Betriebes geöffnet. „Wir ermitteln noch und haben in der vorigen Woche alle nötigen Hinweise aufgenommen“, sagt eine Polizeisprecherin in Güstrow am Dienstag.

So sieht der Garten anderthalb Wochen nach der Gülleflut aus. Schon viel geschafft, aber noch immer viel zu tun. Quelle: Stefanie Adomeit

Fast eine Woche lang haben dreizehn Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes rund um die Uhr gearbeitet, um die Schäden zu beseitigen. Obwohl schon viel mit Gülle verseuchte Erde mit Baggern weggeschafft wurde, liegt ein beißender Geruch in der Luft. „Es ist ganz schlimm! Wir haben solche Köppe“, sagt eine Anwohnerin.

Sie wohnt gleich an den Gärten ganz unten. „Wir bekommen es von allen Seiten, können nichts mehr aufmachen“, sagt sie frustriert. Seit dreißig Jahren wohne sie hier. „Daher sind wir wirklich nicht überempfindlich, aber das hier ist schlimm“, sagt sie genervt.

Gesamtschaden konnte noch nicht ermittelt werden

So sah es noch vor einer Woche in dem am stärksten betroffenen Garten aus. Die Landwirte Marvin Röder (vorn) und Leon Oppermann schaufeln die Gülle aus einem Garten in Groß Lüsewitz. Quelle: Stefanie Adomeit

Seit der Gülle-Katastrophe kann die 78-Jährige aus Groß Lüsewitz ihre grüne Oase nicht mehr wie einst nutzen. Den Schock hat sie überwunden und seitdem viele Schaufeln Gülle auf einen Haufen getan. Doch die starken Regenfälle der vergangenen Tage erschweren die Arbeiten.

Trotzdem ist der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes, Friedhelm Thiel (62), zufrieden: „Alles, was wir tun konnten, haben wir schnellstmöglich erledigt. Das Größte ist geschafft. Jetzt fehlen nur noch Restarbeiten.“ Zehn Gärten sind insgesamt betroffen. Zwei bis drei Gärten seien stärker geschädigt, eine Laube müsse abgerissen werden, erklärte der Betriebsleiter.

Zu den Restarbeiten gehört auch, den Garten von Marie-Anne Uhlig in Ordnung zu bringen. Gehwege, Terrasse und Blumenbeete sind mit Gülle verschlammt. „Das machen wir gleich morgen“, verspricht er. Auch beim Ernten der Pflaumen wollen sie helfen – der Baum ist jetzt umgeben von stinkender Jauche.

Vergangene Woche saßen die betroffenen Gartenbesitzer mit dem Sanitzer Bürgermeister Enrico Bendlin (41), den zuständigen Versicherungen und Friedhelm Thiel zusammen, um die Regulierung des Schadens zu besprechen. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Erst müssen alle Betroffenen ihre Schäden melden und die Schäden behoben werden.

Bürgermeister fast täglich vor Ort

Die Kläranlage in Groß Lüsewitz ist durch den Gülleaustritt stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nordwasser arbeitet immer noch an der Behebung des Schadens. Quelle: Stefanie Adomeit

„Ich kümmere mich intensiv darum, dass die Gartenbesitzer entschädigt und der Schaden vor Ort behoben wird“, sagt Enrico Bendlin. Seit der Überflutung war er fast täglich vor Ort. Das Land, auf dem sich die Gärten befinden, ist Eigentum der Gemeinde Sanitz.

Vor kurzem sei er mit einem Landschaftsbauer dort gewesen, damit dieser ein Angebot für einen Bodenaustausch vorlegen könne. „Es musste wegen der Gülle eine Menge Erde abgetragen werden und nun muss wieder gute Erde rein“, sagt der Bürgermeister.

Betroffen von der Gülleflut ist auch die Kläranlage, die von Nordwasser bewirtschaftet wird. Durch das Volllaufen eines Teiches traten die Rinderfäkalien in das Gewässer. „Die Kläranlage in Groß Lüsewitz ist eine Teichkläranlage. Diese bereitet das anfallende Abwasser der angeschlossenen Einwohner und Einwohnerinnen – knapp 900 sind es in Groß Lüsewitz– durch rein biologische Prozesse auf“, sagt Sprecherin Bettina Kalnins.

Trinkwasser nicht gefährdet, aber Proben nicht optimal

Friedhelm Thiel (62) ist einer der Geschäftsführer der Landwirtschafts GmbH Petschow. Er sagt: „Wir haben alles Schnellstmögliche getan, um den Schaden so gering, wie möglich zu halten.“ Quelle: Stefanie Adomeit

Trotz der riesigen Menge an Gülle war das Trinkwasser nicht gefährdet. „Aber natürlich waren die Wasserproben nicht optimal“, sagt Landwirt Friedhelm Thiel. Neueste Ergebnisse der Proben konnte der Landkreis noch nicht nennen. Boden- und Wasserqualität werden nun regelmäßig geprüft.

Die Landwirtschafts GmbH Petschow bewirtschaftet insgesamt 1700 Hektar Ackerland und besitzt 360 Hektar natürliches Grünland. In Groß Lüsewitz stehen 640 Milchkühe, die pro Tag 18 000 Liter Milch abgeben. „Da fällt natürlich dementsprechend viel Gülle an“, sagt Friedhelm Thiel.

Der Behälter, der vor anderthalb Wochen von Unbekannten geöffnet worden war, hat ein Fassungsvermögen von insgesamt sechs Millionen Litern. Die Milch aus Groß Lüsewitz geht weiter ans Deutsche Milch Kontor, von da wird sie nach Dargun geliefert. Hier wird aus der Groß Lüsewitzer Milch Käse hergestellt.

Von Stefanie Adomeit