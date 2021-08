Groß Lüsewitz

Nach dem Auslaufen rund einer Million Liter Gülle aus einem Behälter in Groß Lüsewitz Samstagnacht dauern die Aufräumarbeiten an. Ein noch Unbekannter hatte den Güllebehälter der Landwirtschafts GmbH Petschow geöffnet. Anliegende Gärten sowie Gräben, dessen Wasser in die Kösterbeck und Warnow fließt, wurden von der Gülle überflutet. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits wegen eines Umweltdeliktes.

Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebs hatten nach Bekanntwerden des Gülle-Austritts Dämme aufgeschüttet, damit nichts in umliegende Gewässer fließen kann. „Zum Glück haben alle Betroffenen schnell gehandelt, sonst wäre auch eine Kläranlage überflutet worden“, sagte Bürgermeister Enrico Bendlin (CDU).

Gülle sorgt für Probleme im Klärwerk von Nordwasser

Allerdings ist in das Klärwerk von Nordwasser Gülle gelangt. Unternehmens-Sprecherin Bettina Kalnins sagte: „Diese Biologie ist durch den mengenmäßig hohen Eintrag der Gülle sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Mit dem Ziel, die Anlage betriebsfähig zu halten, arbeiten wir vor Ort mit den Behörden an möglichen Lösungen.“ Welche Auswirkungen das konkret hat, wird derzeit noch geprüft. Das vordere Becken wurde bereits geleert. Am Freitag soll entschieden werden, wie weiter mit dem Klärbecken umgegangen wird.

Glücklicherweise ist die Gülleflut nach Angaben von Enrico Bendlin nicht in den kleinen Fluss Kösterbeck gelangt, der in die Warnow fließt. Aus der Warnow gewinnt Rostock sein Trinkwasser. Die Versorgung der Hansestadt und umliegender Gemeinden sei nicht gefährdet, bestätigte Landkreissprecher Michael Fengler. Wasserproben würden mehrfach genommen, um die Qualität zu überprüfen. Eine vollständige Auswertung liege nach Angaben des Landkreises derzeit noch nicht vor. Auch ein Fischsterben sei bisher nicht beobachtet worden.

„Die Menge der ausgelaufenen Gülle ist kaum zu schätzen“, sagt Michael Fengler. Doch der Landwirt und Eigentümer des Behälters schätzt, dass es nicht mehr als 1,5 Millionen Liter sein können. Zwischenzeitlich war von zwei bis drei Millionen Liter die Rede gewesen.

Treffen mit allen Beteiligten

Am Donnerstagnachmittag trafen sich Bürgermeister Enrico Bendlin (41) aus Sanitz, betroffene Gartenbesitzer sowie die zuständigen Versicherungen mit dem Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Friedhelm Thiel (62). „Wir sind daran interessiert, schnellstmöglich zu handeln, um die Gartenbesitzer zu entschädigen“, sagt Enrico Bendlin. Der Garten sei für viele Menschen ein Rückzugsort und kleines grünes Paradies. „Dies wurde nun über Nacht zerstört. Jetzt stehen sie vor den Trümmern“, so der Bürgermeister.

„Die Gartenbesitzer bekommen auf jeden Fall eine Entschädigung. Wir können sie ja jetzt nicht im Regen stehen lassen“, sagt Friedhelm Thiel. Nach Abschluss der aktuellen Aufräumarbeiten sollen Bodenproben genommen werden, um festzustellen, welche Stoffe in welcher Konzentration in die Böden gelangt sind. Vom Ergebnis hängt ab, wie viel Erde ausgetauscht werden muss.

Von Stefanie Adomeit