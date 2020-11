Güstrow

Die evangelische Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ startet am 1. Advent in Güstrow ihre 62. Spendenaktion für Mecklenburg-Vorpommern. Die traditionelle Eröffnungsfeier werde in diesem Jahr corona-bedingt in kleinerem Rahmen gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Marien stattfinden, teilte die Diakonie mit.

Die Predigt hält Bischof Tilman Jeremias. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Kindern Zukunft schenken“.

Viele Kinder blickten durch die Corona-Pandemie in eine unsichere Zukunft. Betroffen seien vor allem Kinder in südlichen Ländern. Seit Ausbruch der Krise fehle Millionen Kindern die Chance zum Lernen. Sie leiden am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt, wirtschaftlicher Not und Hunger. Die Situation dieser Kinder zu verbessern, ist 2021 ein Schwerpunkt der Arbeit von „Brot für die Welt“.

Mit den Spenden für die Hilfsorganisation werden aktuell mehr als 1800 Projekte in 90 Ländern gefördert. Im vergangenen Jahr hat „Brot für die Welt“ bundesweit rund 64,4 Millionen Euro Spenden erhalten.

