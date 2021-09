Insgesamt 16 Infizierte und 300 Kontaktpersonen sind nach zwei Corona-Ausbrüchen in Güstrow vom Kreis Rostock identifiziert worden. Ein Fußballspieler war positiv getestet worden, der auch in einem Club feiern war. In einer Physiotherapiepraxis wurde sich zudem nicht ausreichend an die Vorschriften gehalten. Wie es nun weiter geht.