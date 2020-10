Güstrow

Am John-Brinckmann-Gymnasium in Güstrow ist eine Lehrerin an Corona erkrankt. Das teilt der Landkreis Rostock mit. Wie sich die Frau mit dem Virus infiziert hat, sei unklar.

72 Schüler und Schülerinnen der Klassen 7b und 10b sowie aus dem Geographiekurs der Klassenstufe 11 sind bis zum 25. und 26. Oktober unter Quarantäne gestellt worden. Das Ende der Quarantäne wird durch den letzten Kontakt mit der Erkrankten bestimmt.

Schüler müssen Dienstag oder Mittwoch zum Coronatest

Alle Eltern sind bereits informiert. Der Landkreis Rostock hat ein Merkblatt herausgegeben, um die Familien während der Quarantäne zu Hause zu unterstützen. Darin werde auch über mit der Quarantäne verbundene Verdienstausfälle informiert, heißt es. Die Familien könnten das Merkblatt über die Schule erhalten. Alle betroffenen Schüler müssen heute oder morgen einen Abstrich machen lassen. Der Unterricht für alle anderen Schüler findet statt.

Des Weiteren sind vier Personen aus dem privaten Umfeld der Lehrerin in Quarantäne gesetzt und zum Abstrich aufgefordert worden. Die Ermittlungen zu Kontakten innerhalb des Kollegiums dauern an.

