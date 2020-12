Güstrow

Persönliche Texte liegen mir nicht besonders gut. Aber für dieses Thema mache ich eine Ausnahme: Unsere Oma lebt in einem Pflegeheim in Güstrow und gehörte zu den ersten, die am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gegen das Coronavirus geimpft wurden. Für uns war es fast wie der dritte Weihnachtsfeiertag.

Schon vor etwa einer Woche bekam die Familie die Nachricht: „Schnupsi wird am 27. Dezember geimpft.“ Eigentlich heißt meine Oma Inge, aber alle sagen Schnupsi. Warum das so ist, weiß ich gar nicht so genau. Seit einigen Jahren lebt sie in der Pflegeresidenz Wutschke in Güstrow.

Oma hat viel durchgemacht – sehen dürfen wir sie nicht

Wenig überraschend: Mit ihren 87 Jahren hat sie schon viel durchgemacht, sich aber immer wieder aufgerappelt, ist immer wieder ins Leben zurückgekehrt. Sie ist immer noch lebensfroh und lustig, macht gerne einen derben Witz im Essenssaal, um ihre „Mitbewohner“ aus der Reserve zu locken.

In den letzten Monaten haben wir nicht viel von ihr gesehen. Mit ihren Kindern telefoniert sie täglich. Meine Tante darf sie besuchen – nach negativem Schnelltest. Weihnachten haben wir dieses Jahr nicht zusammen gefeiert. Auch deshalb konnten wir alle es kaum erwarten, dass das Impfteam am Sonntag vor der Tür steht und Schnupsi endlich ihren ersten Piks bekommt.

Schnupsi zur Corona-Impfung : „Hat nicht wehgetan“

An diesem Vormittag telefoniert die Familie ständig hin und her. Wie geht es Schnupsi? Wie wird sie die Impfung vertragen? Wir sind alle etwas aufgeregt. Dann kommt der Anruf: Sie hat alles gut überstanden. Nur die Aufregung war ihr etwas suspekt. „So ein Gewusel, so viele Menschen“, beschreibt sie uns den Morgen in der Pflegeresidenz und lacht dabei. Und die Impfung selbst? „Hat nicht wehgetan“, sagt Schnupsi gelassen. Und: „Jetzt können wir uns bald alle wieder sehen. Darauf freue ich mich am meisten.“ Auch wir verdrücken uns am Telefon eine kleine Freudenträne.

Wir wissen genau, was diese Impfung für uns bedeutet. Obwohl es meiner Familie in der Corona-Krise im Vergleich zu anderen noch gut geht, hat sie auch unser Leben verändert und belastet uns. Mein Bruder hilft in einer Klinik in MV auf der Intensivstation aus, obwohl er eigentlich als Operationstechnischer Assistent im OP stehen sollte. Die Feiertage hat er komplett durchgearbeitet.

In zwei Wochen kommt die zweite Dosis

Der kleine Piks, den Schnupsi an diesem Sonntag bekommen hat, sorgt für eine erste Grundimmunisierung gegen das Virus und für eine Grunderleichterung in der Familie. In drei Wochen gibt es den zweiten Piks. Das ist das berühmte Licht am Ende des Tunnels.

Wir freuen uns, wenn Oma Schnupsi das nächste Weihnachtsfest wieder mit uns zusammen verbringen darf.

