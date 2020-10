Am Montag mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses gleich zwei Mal evakuiert werden – zunächst wegen eines Brandes und dann noch einmal, weil bei einem Hausbewohner verdächtige Substanzen gefunden worden. Gegen ihn wird nun ein Haftbefehl geprüft.

Nach Brand und Sprengstoffalarm in Güstrow: Behörde prüft Haftbefehl gegen 29-Jährigen

