Güstrow

Aus dem Drehen einer Zigarette wurde ein brutaler Angriff: Bereits am 1. Adventssonntag (29.November) ist eine 19-Jährige von einem Unbekannten in der Nähe des Güstrower Bahnhofs ins Gesicht geschlagen worden. Sie floh vor dem Angreifer, der zuvor noch auf einer Parkbank in der Eisenbahnstraße das Gespräch zur Frau gesucht hat. Der Mann folgte ihr in den Zug Richtung Rostock und versuchte mit weiteren Schlägen ihr die Tasche zu entreißen. Ein Zeuge beschützte die 19-Jährige.

Angezeigt wurde der Fall erst einige Tage später. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Insbesondere der unbekannte Helfer wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 03 81 / 49 16 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ