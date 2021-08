Güstrow

Fünf Personen sind bei einem Unfall am Samstag in Güstrow verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich dieser gegen 15.30 Uhr in der Bleicherstraße kurz vor der Einmündung in die Liebnitzstraße. Ein 18-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren – und kam in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommendem Auto zusammen.

Dessen vier Insassen und der Unfallverursacher wurden bei der Kollision verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in Kliniken der Umgebung. Die Freiwillige Feuerwehr Güstrow und der Stadtbauhof sperrten die Unfallstelle und entfernten die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Von OZ