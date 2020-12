Güstrow

Bereits am 15. Dezember hat die Barlachstadt Güstrow die positive Nachricht erreicht, dass ihre Bewerbung um den Titel Fairtrade-Stadt erfolgreich bestätigt wurde. Somit steht der Auszeichnung nichts mehr im Weg. Nach der Feier und Übernahme der Ernennungsurkunde wird Güstrow offiziell den Titel Fairtrade-Stadt tragen.

Die Barlachstadt Güstrow hat am 15. September ihre Bewerbung als Fairtrade-Stadt beim TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland) eingereicht. Dem zugrunde liegt der Beschluss der Stadtvertretung vom 24. Oktober 2019. Zur Umsetzung gründete sich am 16. Juni dieses Jahres eine Steuerungsgruppe mit sieben Mitgliedern.

Einzelhändler und Restaurants mit Fairtrade-Produkten

Im Rahmen der Erfüllung der Kriterien konnten zehn Einzelhändler sowie vier Cafés bzw. Restaurants benannt werden, die Fairtrade-Produkte handeln bzw. anbieten. Darüber hinaus bieten die Freie Schule Güstrow, der Weltladen Güstrow e.V. sowie die Ev. Domgemeinde Fairtrade-Produkte an.

Die Kampagne Fairtrade-Towns gibt es mittlerweile in 36 Ländern mit über 2000 Fairtrade-Towns, darunter London, Rom, Brüssel und San Francisco. In Deutschland tragen inzwischen über 700 Kommunen den Titel. In allen Fairtrade-Towns haben sich Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft vernetzt und fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene – oft mit tollen Initiativen.

Auch in Güstrow wird sich die Steuerungsgruppe kurzfristig wieder zusammenfinden und planen, wie der Titel Fairtrade-Stadt mit Leben erfüllt werden kann.

Von OZ