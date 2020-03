Gute Geister sorgen im Rostocker Restaurant „Kellergeister“ für gute Laune

Rostock

Im Restaurant „Kellergeister“ in Rostock gibt es tatsächlich Geister – oder zumindest einen guten Geist: Ilona Korsin ist die Frau von Inhaber Heiko Korsin und das Herz der Gaststätte in einem Gewölbekeller in der östlichen Altstadt. Sie nimmt die Bestellungen auf, serviert und ist dazwischen an den Tischen unterwegs, um den Gästen zu zeigen, dass sie in dem Familienbetrieb willkommen sind. Das war diesmal für mich das Highlight meines OZ-Restauranttests. Und satt geworden bin ich auch.

Korsins Credo lautet: „Bei uns gibt es nur Gerichte, die ich auch gerne esse.“ Alles wird für den Gast frisch gekocht, ohne künstliche Küchenhelfer, wie Korsin betont. Das schmeckt man schon bei der Vorspeise: Meine Begleitung hatte das Würzfleisch bestellt und war sehr zufrieden. Sie kündigte gar an, alleine deswegen noch mal zu kommen.

Besucherzahl macht den Unterschied

Mein Salat der Saison war frisch und knackig, leider war das Dressing recht unspektakulär. Mit entwaffnender Offenheit betonte Korsin, dass bei vollem Haus mehr Wert auf eine raffinierte Salatsoße gelegt werde. „Die ziehen wir dann mit Senf oder auch mal mit Himbeeren hoch.“ Für wenige Gäste – wie an diesem Tag – würde sich das nicht lohnen. Schade eigentlich – so wie die Tatsache, dass kein Brot zum Salat gereicht wurde. Dabei wird im Kellergeister sogar eigenes Brot gebacken, laut Korsin nach Art des ungarischen Langos, das man auf dem Weihnachtsmarkt findet.

Bildergalerie: So sieht das Essen im Restaurant „Kellergeister“ aus

Zur Galerie Große Portionen und ein großes Herz: Im Rostocker Restaurant „Kellergeister“ fühlte sich OZ-Restauranttester Axel Büssem gut aufgehoben. Und satt geworden ist er auch.

Beim Hauptgang entschied ich mich für die Schlemmerpfanne mit Rippchen, marinierten Hähnchenschenkeln, kleinem Schnitzel und Bratwurst, dazu Sauerkraut und hausgemachte Pommes. Dazu gab es noch drei Dips. Die Portion war – wie die Aufzählung der Komponenten ahnen lässt – reichlich. Das Schnitzel war frisch paniert und ausgebacken, was man leider heutzutage nicht mehr in allen Hausmannskost-Restaurants erlebt. Auch die Rippchen und die Schenkel waren laut Korsin selbst mariniert. Sie waren leider ein wenig trocken.

Entenschmalz im Sauerkraut

Das Sauerkraut erinnerte mich irgendwie an Weihnachten – und tatsächlich bestätigte Korsin: „Wir haben noch Entenschmalz von Weihnachten, das tun wir bis April an unser Kraut.“ Ich für meinen Teil freue mich im März auf den Frühling und werde nur ungern an Weihnachten erinnert, aber würziges hausgemachtes Kraut ist allemal besser als fertiges aus der Dose.

Die hausgemachten Pommes wiederum wurden laut Korsin einer Spezialbehandlung unterzogen, die sie mir nicht offenbaren wollte. So richtig knusprig wurden sie dadurch allerdings nicht. Meine Begleitung hatte sich für den Neptunteller mit drei Sorten Fischfilet, Shrimps und einem Fischspieß bestand. Auch dieses Gericht war reichhaltig und sah appetitlich aus.

Offenes Ohr und kesse Sprüche

Beim Nachtisch entschied ich mich für die „Heiße Liebe“, also Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne. In einer Gaststätte der unteren bis mittleren Preisklasse erwarte ich kein selbst gemachtes Eis, daher war es für mich kein Problem, dass es gekauftes war – und dafür hat es sehr gut geschmeckt. Statt Sprühsahne hätte ich mich allerdings über frisch geschlagene gefreut. Meine Begleitung hatte den Schwedeneisbecher mit hausgemachtem Apfelmus. Das fand ich sehr lecker.

Mein Fazit: Einen Michelin-Stern wird das Restaurant „Kellergeister“ wohl in nächster Zeit nicht bekommen, aber das ist sicher auch nicht der Anspruch der Korsins. Sie bieten dem Gast eine nette Atmosphäre, haben immer ein offenes Ohr und speziell Ilona Korsin hat immer einen kessen Spruch auf den Lippen. Da kann man sich wohlfühlen und findet auf der umfangreichen Karte die ganze Palette der klassischen Hausmannskost zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Von Axel Büssem